ASIAD 20: Huy chương Vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam

Trong trận chung kết gặp đối thủ Iran, ba võ sĩ Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi đạt mức điểm lần lượt là 8,8 - 8,2 - 8,8 - 8,3 - 8,6 so với 8,4 - 7,9 - 8,4 - 7,6 - 8,3 từ phía Iran, qua đó khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng chiến thắng 5-0.

Trận đấu đã khép lại với màn thể hiện áp đảo của ba võ sĩ Việt Nam, chính thức mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao nước nhà tại kỳ đại hội năm nay.

Ở vòng tứ kết, các cô gái Việt Nam dễ dàng vượt qua đội tuyển Nepal với tỷ số 5-0 nhờ sự nhất trí cao từ cả 5 trọng tài. Tiến vào bán kết, đối thủ của Việt Nam là Đài Bắc Trung Quốc, thường giành thành tích cao ở môn karate tại các kỳ đại hội châu Á.

Bài biểu diễn thanh thoát, mạnh mẽ của đội Việt Nam nhận về các điểm số 8 - 8,1 - 8,1 - 8,5 - 8,5, vượt qua các điểm số 7,7 - 7,8 - 7,8 - 8,2 - 8,1 của đối thủ để bước vào trận đấu cuối cùng.

Dù áp lực cạnh tranh khốc liệt hơn, hành trình đi tới ngôi vương của ba võ sĩ Việt Nam lại diễn ra vô cùng thuyết phục với chuỗi trận thắng tuyệt đối (Ảnh Quý Lượng)

Bước vào giải đấu năm nay với tư cách là đương kim vô địch, đội tuyển kata đồng đội nữ Việt Nam đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều so với kỳ đại hội cách đây ba năm.

Tại ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu, nội dung này chỉ có 4 quốc gia tham dự gồm: Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Brunei. Đến ASIAD 20, quy mô giải đấu đã mở rộng lên 8 đội tuyển, quy tụ hàng loạt đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục như Iran, Đài Bắc Trung Quốc hay Macao Trung Quốc

Thành công tại ASIAD 20 là quả ngọt đến từ sự kết hợp ăn ý giữa kinh nghiệm của trụ cột và sức trẻ của các nhân tố mới. Nguyễn Ngọc Trâm, võ sĩ sinh năm 2002 từng là em út trong đội hình giành HCV ASIAD 19 cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Nguyễn Hoàng Ngân, giờ đây đóng vai trò chị cả và là đầu tàu dẫn dắt hai đàn em.

Sau cột mốc tại Hàng Châu, Ngọc Trâm duy trì phong độ ổn định khi liên tiếp bảo vệ thành công HCV SEA Games 33 tại Thái Lan, đăng quang giải vô địch châu Á 2025 và giành HCV cá nhân tại giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Chiến thắng áp đảo của bộ ba Trâm, Nhi, Uyên, cùng hai tấm HCĐ cá nhân trước đó của Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ) và Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite cá nhân nữ hạng 68kg), giúp karate trở thành đội tuyển có đóng góp thành tích lớn nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 tính đến thời điểm này,

Ngay sau khi giành HCV ASIAD, Đoàn Thể thao Việt Nam đã kịp thời thưởng nóng cho đội tuyển kata nữ Việt Nam.