ASIAD 20: Hướng tới những dấu ấn mới

Phía sau những kỳ vọng ấy là bài toán đầu tư, đào tạo và chính sách đãi ngộ để vận động viên có điều kiện phát huy tốt nhất năng lực, hướng tới thành tích bền vững ở đấu trường châu lục.

VĐV Boxing Nguyễn Thị Tâm hy vọng giành huy chương tại ASIAD 20. Ảnh: Tâm Nguyễn

Những tín hiệu tích cực

Trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20, Cầu mây là một trong những môn mang đến nhiều kỳ vọng. Tại Giải vô địch thế giới 2026 ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam giành 4 huy chương, gồm 1 Huy chương vàng (HCV), 2 Huy chương bạc (HCB) và 1 Huy chương đồng (HCĐ).

Ấn tượng nhất là tấm HCV thế giới đầu tiên của Cầu mây nữ Việt Nam ở nội dung đôi nữ. Đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là hai vận động viên (VĐV) Hà Nội - Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, đã đánh bại Myanmar 2-0 trong trận chung kết. Thành tích này có ý nghĩa đáng kể bởi Cầu mây nữ Việt Nam trước đây thường được đánh giá cao hơn ở nội dung đội tuyển bốn.

Trong khi đó, ở nội dung đội tuyển 4 nữ - đội tuyển Việt Nam giành HCB thế giới, Nguyễn Thị Yến là VĐV Hà Nội duy nhất trong đội hình thi đấu chính. 4 năm trước, Nguyễn Thị Yến đã góp công vào tấm HCV nội dung đội tuyển 4 nữ của Cầu mây Việt Nam. Kỳ ASIAD này, cô vẫn góp mặt.

Theo Trưởng bộ môn Cầu mây (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Hà Tùng Lập, trong thành phần đội tuyển Cầu mây Việt Nam dự ASIAD 20, Hà Nội có 9 VĐV trong đó có 3 VĐV nữ, 6 VĐV nam. Việc nhiều VĐV Hà Nội được lựa chọn vào đội hình tham dự ASIAD 20 ở nhiều nội dung có thể tranh chấp huy chương, cho thấy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng của Hà Nội đang đi đúng hướng.

Điểm tựa cho những kỳ vọng

Nếu Cầu mây mang đến tín hiệu tích cực từ một giải đấu ngay trước thềm ASIAD thì Wushu có điểm tựa đặc biệt mang tên Dương Thúy Vi.

Ở tuổi 33, Dương Thúy Vi chuẩn bị bước vào kỳ ASIAD thứ 5 trong sự nghiệp. Đây cũng là lần cuối nữ VĐV Hà Nội tham dự Á vận hội với tư cách VĐV thi đấu. Hơn một thập kỷ sau tấm HCV tại ASIAD 2014, Thúy Vi vẫn giữ sự hào hứng và tự tin trước thử thách mới.

Tại Aichi-Nagoya, Thúy Vi tranh tài ở nội dung biểu diễn kiếm thuật và thương thuật. Hai nội dung được tính tổng điểm để trao một bộ huy chương, vì vậy cơ hội của cô phụ thuộc vào khả năng duy trì sự ổn định ở cả hai phần thi.

“Ở nội dung mà tôi thi đấu, Trung Quốc là đội mạnh nhất. Chắc chắn, VĐV Trung Quốc sẽ mang đến ASIAD 20 bài thi có độ khó rất cao”, Dương Thúy Vi đánh giá.

Bởi vậy, kỳ vọng dành cho Thúy Vi không nhất thiết phải đặt vào một tấm HCV như tại ASIAD 2014 ở Hàn Quốc. Điều đáng chờ đợi hơn là màn trình diễn tốt nhất của một nhà vô địch ASIAD, VĐV đã 5 lần góp mặt ở Á vận hội và đang bước vào chặng cuối của sự nghiệp thi đấu.

Ở môn Điền kinh, Hà Nội có Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng trong đội hình nội dung 4x400m. Đây là nội dung được kỳ vọng giành huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Vì thế, đội 4x400m nữ là một trong số ít đội của Đoàn Thể thao Việt Nam tới Nhật Bản sớm để thích nghi với điều kiện khí hậu và thi đấu.

Boxing cũng là môn đáng chờ đợi với thể thao Hà Nội. Trong 4 VĐV nữ của đội tuyển Boxing Việt Nam tham dự ASIAD 20, có 3 nữ tuyển thủ của Hà Nội là Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh và Lưu Diễm Quỳnh. Dù vậy, Boxing nữ châu Á đang ở trình độ rất cao. CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ cùng các đội tuyển mạnh trong khu vực như Thái Lan, Philippines đều sở hữu những võ sĩ chất lượng. Vì thế, kinh nghiệm của Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh là điều kiện cần, nhưng để giành huy chương còn cần sự ổn định, bản lĩnh và cả yếu tố thuận lợi trong bốc thăm, thi đấu.

Tại ASIAD 19 năm 2023, Hà Nội đóng góp 12 huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam, gồm 2 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ. Đáng chú ý, đây là kỳ ASIAD thứ ba liên tiếp thể thao Hà Nội có VĐV giành HCV cho đoàn Việt Nam.

Những dấu mốc ấy đặt ra yêu cầu không nhỏ cho thế hệ hiện tại. ASIAD 20 không phải sân chơi mà VĐV có thể bước lên bục huy chương chỉ bằng sự tự tin. Đằng sau mỗi thành tích vẫn là quá trình đầu tư, đào tạo và chuẩn bị lâu dài.

Với thể thao Hà Nội, nếu có VĐV góp phần giành huy chương tại ASIAD 20, tấm huy chương ấy đều có giá trị riêng. Đó có thể là kết quả của một quá trình đào tạo dài hạn, sự bền bỉ theo nghề của những VĐV giàu kinh nghiệm hay khoảnh khắc bứt phá của những gương mặt trẻ.

Và phía sau mục tiêu thành tích ấy vẫn là một khát khao rất giản dị của các VĐV Hà Nội: Được thi đấu hết khả năng, được đứng trên bục vinh quang và đóng góp thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam.