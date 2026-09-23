ASIAD 20: Dương Thúy Vi giành huy chương đồng wushu

Chiều 23/9, Dương Thúy Vi bước vào phần thi thương thuật với quyết tâm cạnh tranh huy chương sau khi tạm đứng thứ tư ở bài kiếm thuật. Trước đó, nữ võ sĩ Việt Nam đạt 9,703 điểm, bằng điểm Patricia Geraldine của Indonesia nhưng xếp sau theo tiêu chí phụ.

Dương Thúy Vi mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm 1 tấm huy chương đồng tại ASIAD 20 (Ảnh: IWUF).

Khoảng cách giữa các vận động viên dẫn đầu không lớn khiến cuộc cạnh tranh huy chương chỉ có thể được quyết định sau bài thi cuối. Trong tình thế đó, Thúy Vi cần duy trì sự ổn định và đạt điểm số cao ở phần thương thuật để cải thiện thứ hạng.

Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, võ sĩ 33 tuổi hoàn thành tốt bài thi và nhận 9,710 điểm. Cộng với thành tích kiếm thuật, Thúy Vi đạt tổng cộng 19,413 điểm, vươn lên vị trí thứ ba chung cuộc và giành huy chương đồng.

Huy chương vàng thuộc về Yao Yang của Trung Quốc, trong khi Kida Nanoha của chủ nhà Nhật Bản giành huy chương bạc.

Thành tích tại ASIAD 2026 tiếp tục nối dài dấu ấn của Dương Thúy Vi ở sân chơi châu lục. Cách đây 12 năm, tại ASIAD Incheon 2014, cô từng xuất sắc giành huy chương vàng cũng ở nội dung Kiếm thuật và Thương thuật nữ.

Sau hơn một thập kỷ, Thúy Vi trở lại ASIAD với vị thế của một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm nhất wushu Việt Nam. Trước sự cạnh tranh của nhiều đối thủ trẻ đến từ các nền wushu mạnh của châu Á, cô vẫn duy trì được sự ổn định qua hai phần thi để một lần nữa bước lên bục nhận huy chương.

Từ tấm huy chương vàng năm 2014 đến huy chương đồng năm 2026, Dương Thúy Vi tiếp tục cho thấy sự bền bỉ và bản lĩnh, đồng thời mang thêm một tấm huy chương về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.