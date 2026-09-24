ASIAD 20: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với hơn 100% sức tại tứ kết

Ngày 24-9, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Osaka (Nhật Bản), hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận tứ kết bóng đá nữ tại ASIAD 20 gặp đội tuyển nữ Trung Quốc.

Thái Thị Thảo (trái) trong buổi tập ngày 24-9 của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong buổi tập này, toàn đội đều hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của ban huấn luyện. Tuy nhiên, khối lượng vận động được điều tiết phù hợp nhằm giúp các cầu thủ duy trì trạng thái thể lực tốt nhất trước trận đấu.

Chia sẻ trước cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc, tiền vệ Thái Thị Thảo đánh giá: “Trung Quốc luôn là một đội tuyển mạnh của châu Á và đội tuyển nữ Việt Nam rất tôn trọng đối thủ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực để có thể tạo được dấu ấn và hướng tới một kết quả đáp ứng kỳ vọng của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ”.

Về sự chuẩn bị cho trận đấu, Thái Thị Thảo cho biết: “Bản thân tôi luôn trong tư thế sẵn sàng và sẽ thi đấu với tinh thần tốt nhất để hỗ trợ đồng đội và mong toàn đội sẽ có được kết quả tốt. Chúng tôi đã được xem các video về chiến thuật cũng như từng cá nhân của đội tuyển nữ Trung Quốc để nắm điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, từ đó hạn chế những sai sót cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đây là lần thứ ba Thái Thị Thảo tham dự ASIAD. Theo tiền vệ này, chất lượng các đội tuyển tại đấu trường châu lục đang ngày càng được nâng cao khi nhiều quốc gia có sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ. “Các đối thủ đang có sự cạnh tranh và tiến bộ ngày càng rõ rệt. Nhiều đội được đầu tư mạnh mẽ, từng bước thu hẹp khoảng cách với những đội tuyển hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tôi hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có thêm điều kiện phát triển để tiếp cận gần hơn với các đội tuyển hàng đầu châu lục”, Thái Thị Thảo bày tỏ.

Trận tứ kết ASIAD 20 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 25-9 (theo giờ Việt Nam), tại sân vận động Nagai, Osaka.