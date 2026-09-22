ASIAD 20: Đoàn Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên

Bước vào trận chung kết tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium (Aichi, Nhật Bản), đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đối đầu với ba võ sĩ Iran Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Amini Soumeh Kabodin Depideh.

Iran là đối thủ đáng gờm khi duy trì phong độ ổn định từ đầu giải. Trong trận tranh huy chương vàng, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm cùng hai đồng đội lựa chọn bài Tomari Bassai. Các cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ. Đặc biệt, phần bunkai (biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật của bài kata trong tình huống đối kháng) được thực hiện giàu sức mạnh, liên tục nhận những tràng pháo tay từ khán giả trên khán đài.

Chiến thắng của Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên giúp karate Việt Nam giành huy chương vàng ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Việt Nam nhận được điểm số cao từ 5 trọng tài: 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6. Với chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên chính thức bước lên bục cao nhất.

Trước đó, đội kata nữ Việt Nam thể hiện phong độ áp đảo trong suốt hành trình tới chức vô địch. Trước trận chung kết, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên lần lượt vượt qua Nepal ở tứ kết và Đài Loan (Trung Quốc) tại bán kết với cùng tỷ số 5-0.

Ba năm trước tại ASIAD Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành huy chương vàng nội dung này. Đến ASIAD 20, Ngọc Trâm tiếp tục là trụ cột trong đội hình mới, bên cạnh hai "tân binh" Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, giúp Việt Nam bảo vệ huy chương vàng nội dung này.

Tấm huy chương vàng đồng đội cũng giúp Ngọc Nhi có huy chương thứ hai tại ASIAD 20. Trước đó, vận động viên 18 tuổi giành huy chương đồng kata cá nhân nữ hôm 20/9 sau khi thắng Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1.

Chiến thắng của bộ ba vận động viên karate đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở Á vận hội. Nó có giá trị tinh thần cực kỳ to lớn trong bối cảnh cuộc cạnh tranh tại sân chơi châu lục đang trở nên ngày càng quyết liệt. Mục tiêu của thể thao Việt Nam ở ASIAD năm nay là từ 4 huy chương vàng trở lên.

Ngay sau khi giành huy chương vàng ASIAD, Đoàn Thể thao Việt Nam đã kịp thời thưởng nóng cho 3 cô gái. Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh – Phó Cục trưởng Cục X03 Bộ Công an – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đã trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm.

Sau chức vô địch của đội kata nữ, đoàn Việt Nam có 4 huy chương tại ASIAD 20, gồm 1 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Ngoài huy chương đồng của Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương đồng kumite nữ hạng 68 kg sau chiến thắng sít sao trước Kama Tsubasa hôm 21/9. Tấm huy chương đồng còn lại thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi ở nội dung teqball đôi nam nữ.