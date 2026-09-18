ASIAD 20: Địa điểm tập luyện phân tán gây khó khăn cho đoàn Việt Nam

Tại đây, đồng chí Hoàng Đạo Cương trực tiếp đến từng khu vực lưu trú, phòng ở của các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi của vận động viên; tham quan khu vực nhà ăn, kiểm tra việc tổ chức ăn uống, dinh dưỡng phục vụ các đội tuyển và trao đổi với cán bộ phụ trách về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt hằng ngày của vận động viên.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương động viên các vận động viên trước ngày tranh tài ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh cho biết, một trong những khó khăn hiện nay là các địa điểm tập luyện nằm khá xa và phân tán, khiến việc di chuyển của các đội gặp không ít trở ngại. “Đây là khó khăn chung mà các đoàn thể thao đều gặp phải. Nước chủ nhà đã có sự chuẩn bị và hỗ trợ rất chu đáo, tuy nhiên do đặc thù địa điểm tập luyện phân tán nên việc di chuyển vẫn cần được các đoàn chủ động sắp xếp”, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương đề nghị, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Ban tổ chức và nước chủ nhà để khắc phục những khó khăn phát sinh trong quá trình sinh hoạt, tập luyện. Trong điều kiện các địa điểm tập luyện phân tán, việc tổ chức đưa đón, di chuyển cần được tính toán hợp lý, bảo đảm vận động viên có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau tập luyện. Những khó khăn khách quan cần được khắc phục trên tinh thần phối hợp với nước chủ nhà, nhưng yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ vận động viên.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trực tiếp kiểm tra chỗ ăn, nghỉ của vận động viên. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đồng chí Hoàng Đạo Cương lưu ý công tác chăm sóc y tế và phục hồi thể lực. Đây là yếu tố quan trọng trong giai đoạn cận thi đấu, khi các vận động viên cần duy trì trạng thái thể lực tốt nhất và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương cho biết, lực lượng bác sĩ phục vụ Đoàn thể thao Việt Nam còn hạn chế, cần chủ động phân bổ và tổ chức công việc hợp lý, ưu tiên những vận động viên, đội tuyển đang bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm. Công tác chăm sóc, theo dõi và phục hồi cần được thực hiện chu đáo, qua đó bảo đảm thể lực và trạng thái tốt nhất cho các vận động viên khi bước vào tranh tài.