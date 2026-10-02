ASIAD 20: Châu Ngọc Tuyết Sang giành huy chương bạc môn taekwondo ảo

Sáng 2-10, tại Nhật Bản, võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang tranh tài chung kết cá nhân môn taekwondo ảo với nam võ sĩ Yape Gabriel Derick (Philippines).

Hành trình vào chung kết của Châu Ngọc Tuyết Sang khá ấn tượng, khi nữ võ sĩ Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ của Hàn Quốc (vòng 1/16) với tỷ số 2-1, Thái Lan (tứ kết) với tỷ số 2-0 và Singapore (bán kết) với tỷ số 2-0.

Châu Ngọc Tuyết Sang (phải) trong trận đấu với võ sĩ Hàn Quốc tại vòng 1/16 môn taekwondo ảo ASIAD 20. Ảnh: Chosun

Điều đặc biệt ở chung kết, Châu Ngọc Tuyết Sang đối đầu với võ sĩ nam Yape Gabriel Derick. Điểm độc đáo của bộ môn này là hoàn toàn không có va chạm vật lý, nên nữ võ sĩ có thể tranh tài với nam võ sĩ. Taekwondo ảo mô phỏng kết hợp thực tế ảo (VR) hoặc game 3D đang ngày càng phát triển giống như các môn thể thao điện tử hiện đại.

Tại chung kết, Tuyết Sang có 7 cú đá trúng đích, trong đó có 3 cú đá vào vùng đầu đối thủ, chặn thành công 3 đòn tấn công. Tuy nhiên, Yape Gabriel Derick có tới 21 cú đá trúng đích, 5 vào vùng đầu và chặn được 5 đòn tấn công, chung cuộc thắng 2-0, giành huy chương vàng cho Philippines. Còn Châu Ngọc Tuyết Sang mang về tấm huy chương bạc thứ 2 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Taekwondo ảo lần đầu được đưa vào thi đấu tại ASIAD 20. Đây là bộ môn thể thao thế hệ mới, hòa trộn giữa tinh hoa võ thuật truyền thống và công nghệ thực tế ảo tiên tiến. Các trận đấu được vận hành nhờ hệ thống kính VR cùng các dải cảm biến gắn trên cơ thể vận động viên, giúp quét chính xác mọi chuyển động của chân và tay theo thời gian thực để tái hiện vào một đấu trường kỹ thuật số không gian ba chiều. Trận đấu phân định bằng thể thức 3 hiệp thắng 2, mỗi hiệp kéo dài 90 giây.

Tính đến 11 giờ ngày 2-10 (giờ Việt Nam), Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp 21 trên bảng xếp hạng huy chương với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.