ASIAD 20: Cầu mây Việt Nam trở lại mạnh mẽ, toàn thắng Myanmar

Trận đôi nữ ở môn cầu mây đã có chiến thắng quan trọng trong chiều 27-9. Ảnh Bùi Lượng

Đôi nữ thắp lại hy vọng

Ở nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly bước vào cuộc đối đầu với Myanmar trong thế buộc phải thắng để duy trì cơ hội đi tiếp. Trước đó, cặp vận động viên Việt Nam đã gây tiếc nuối khi để thua Lào, dù giành chiến thắng ở set đầu tiên.

Với quyết tâm tìm lại sự tự tin, Thu Trang và Khánh Ly nhập cuộc khá chắc chắn trước Myanmar. Hai vận động viên liên tục tạo được khoảng cách về điểm số và giành chiến thắng 15-9 trong set đầu tiên.

Sang set 2, Myanmar thi đấu quyết liệt hơn, khiến thế trận trở nên giằng co. Tuy nhiên, Thu Trang và Khánh Ly vẫn duy trì sự tập trung, tận dụng tốt những thời điểm quyết định để giành chiến thắng 15-13, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 2-0.

Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với đôi nữ Việt Nam, không chỉ giúp Thu Trang và Khánh Ly giải tỏa áp lực sau thất bại trước Lào mà còn mở lại cơ hội cạnh tranh suất vào bán kết.

Trận đấu tiếp theo của Thu Trang và Khánh Ly diễn ra lúc 7 giờ ngày 28-9, gặp Malaysia. Đây là trận đấu mang tính quyết định đối với hành trình của cặp đôi Việt Nam tại ASIAD 20. Nếu giành chiến thắng, Thu Trang và Khánh Ly sẽ giành quyền vào bán kết.

Thu Trang và Khánh Ly được kỳ vọng lớn tại Đại hội lần này khi cách đây khoảng một tháng đã cùng nhau giành Huy chương vàng thế giới ở nội dung đôi nữ tại Giải vô địch thế giới 2026 tổ chức ở Thái Lan. Vì vậy, cuộc đối đầu với Malaysia cũng là cơ hội để bộ đôi Việt Nam khẳng định lại phong độ và vị thế của mình.

Regu nam Việt Nam (áo đỏ) thẳng tiến vào bán kết sau chiến thắng trước Myanmar. Ảnh Bùi Lượng

Cũng trong ngày 27-9, Regu nam Việt Nam có màn trở lại đầy ấn tượng sau thất bại trước Malaysia ở buổi sáng.

Đội hình Việt Nam gồm đội trưởng Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh bước vào trận gặp Myanmar với áp lực phải giành kết quả thuận lợi. Các vận động viên Việt Nam nhanh chóng chiếm thế chủ động, tạo khoảng cách lớn về điểm số và giành chiến thắng 15-5 trong set đầu tiên.

Sang set 2, Myanmar thi đấu quyết liệt hơn, tạo ra thế trận giằng co. Dù vậy, các vận động viên Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng, giành chiến thắng 15-13.

Thắng chung cuộc 2-0, Regu nam Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết. Đây là kết quả quan trọng, giúp đội tuyển lấy lại sự tự tin sau thất bại trước Malaysia và tạo đà cho vòng đấu tranh huy chương.

Cầu mây Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh huy chương tại ASIAD 20. Ảnh Bùi Lượng

Cơ hội tranh huy chương vẫn rộng mở

Tại ASIAD 20, Cầu mây có 6 nội dung, gồm 3 nội dung nam và 3 nội dung nữ. Đoàn Việt Nam tham dự 4 nội dung, gồm đồng đội 4 người nam, Regu nam, đồng đội 4 người nữ và đôi nữ.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, cơ hội tranh huy chương của Cầu mây Việt Nam vẫn rộng mở. Trong đó, Regu nam đã giành quyền vào bán kết, còn đôi nữ vẫn còn trận đấu quyết định với Malaysia.

Đáng chú ý, đồng đội 4 người nữ tiếp tục là một trong những nội dung được kỳ vọng của Cầu mây Việt Nam. Đây là nội dung từng mang về Huy chương vàng cho Việt Nam tại ASIAD 19, qua đó chấm dứt 17 năm chờ đợi chức vô địch Á vận hội của Cầu mây Việt Nam.

Tại ASIAD 20, đội đồng đội 4 người nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Philippines, Thái Lan và Ấn Độ. Đội sẽ có trận ra quân gặp Ấn Độ lúc 7 giờ ngày 30-9. Lực lượng Việt Nam gồm những vận động viên giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Yến.

Trong khi đó, đội đồng đội 4 người nam Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Ấn Độ và Lào. Với những gì đã thể hiện trong ngày thi đấu đầu tiên, Cầu mây Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội tiến sâu và hướng tới mục tiêu tranh chấp huy chương tại ASIAD 20.