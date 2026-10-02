ASIAD 20: Cầu mây Việt Nam tranh huy chương vàng với Thái Lan nội dung 4 nữ

Chiều 2-10, đội tuyển cầu mây Việt Nam gặp đội tuyển chủ nhà Nhật Bản ở bán kết nội dung 4 nữ, ASIAD 20. Bước vào trận đấu, huấn luyện viên trưởng Trần Thị Vui bố trí đội hình thi đấu với với các gương mặt chủ lực Nguyễn Thị Mỹ, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến trên sân. Bên cạnh đó, 2 vận động viên đóng vai trò dự bị gồm Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết.

Các tuyển thủ cầu mây Việt Nam nội dung 4 nữ sau trận thắng Nhật Bản ở bán kết. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ở hiệp 1, cầu thủ nữ Việt Nam bình tĩnh thực hiện phòng thủ chắn cầu chắc chắn hóa giải các tình huống tấn công của đội Nhật Bản. Cùng với đó, Trần Thị Ngọc Yến chơi xuất sắc đưa ra các pha móc cầu tấn công ghi điểm ấn tượng. Thi đấu bằng tâm lý thoải mái, đội tuyển cầu mây Việt Nam thắng 15-8.

Tại hiệp 2, đội tuyển nữ Nhật Bản thi đấu gắn kết khiến trận đấu diễn ra giằng co từng điểm số. Tuy nhiên, với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, đội tuyển cầu mây Việt Nam vượt lên giành chiến thắng 15-10, qua đó thắng chung cuộc 2-0 để giành quyền vào chung kết.

Tại chung kết nội dung 4 nữ diễn ra lúc 7 giờ sáng 3-10 (giờ Việt Nam), đội tuyển cầu mây Việt Nam gặp Thái Lan - đội đã đánh bại Indonesia 2-0 ở trận bán kết còn lại. Mục tiêu của cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Cách đây hơn 1 tháng, đội tuyển cầu mây Việt Nam từng thua Thái Lan tại chung kết đồng đội 4 người nữ Giải vô địch thế giới 2026. Gần nhất, tại vòng bảng ASIAD 20, đội tuyển cầu mây Việt Nam thắng chính đối thủ xứ chùa vàng với tỷ số 2-0.

Như vậy, đội tuyển cầu mây Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng ở nội dung 4 nữ, khi lần lượt thắng Ấn Độ, Thái Lan, Philippines ở vòng bảng và Nhật Bản ở bán kết với cùng tỷ số 2-0.