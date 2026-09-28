ASIAD 20: Cầu mây Việt Nam giành huy chương đầu tiên

Chiều 28-9, tại Nagoya City Mizuho Park Gymnasium (Nhật Bản), đội tuyển cầu mây Việt Nam thi đấu bán kết nội dung regu nam gặp đội tuyển Thái Lan, tại ASIAD 20.

Các tuyển thủ cầu mây Việt Nam (áo vàng) không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Thái Lan ở nội dung regu nam. Ảnh: Sanamtakraw

Được đánh giá cao hơn, đội tuyển Thái Lan sớm thể hiện ưu thế khi dẫn 3-0 ở set đầu. Đội tuyển Việt Nam nỗ lực bám đuổi nhưng khoảng cách là khá lớn và nhận thất bại 7-15.

Sang set 2, đội tuyển cầu mây Việt Nam tiếp tục bị dẫn 1-3 rồi cố gắng thu hẹp khoảng cách. Có lúc tỷ số là 4-6, nhưng những pha xử lý thiếu chính xác khiến đội không thể duy trì thế bám đuổi. Đội tuyển Thái Lan dẫn 11-5, rồi kết thúc set với tỷ số 15-6, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

Theo thể thức môn cầu mây, hai đội thua bán kết cùng nhận huy chương đồng nên đội tuyển Việt Nam không phải đấu trận tranh giải ba.

Đây là tấm huy chương thứ 19 của thể thao Việt Nam, đồng thời là huy chương đầu tiên của đội tuyển cầu mây tại ASIAD 20.

Tính đến 18 giờ ngày 28-9, Đoàn thể thao Việt Nam sở hữu 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 17 huy chương đồng, tạm xếp hạng 21 chung cuộc.

Trước đó, ở nội dung đôi nữ, đội tuyển Việt Nam dù liên tiếp bị dẫn trước, nhưng sự thay người hiệu quả của ban huấn luyện đã giúp đội thắng đội tuyển Hàn Quốc 2-0. Đội tuyển Việt Nam sẽ tranh huy chương vàng ASIAD 20 nội dung đôi nữ vào sáng 29-9.