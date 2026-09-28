ASIAD 20: Cầu mây nữ tự tin tranh huy chương vàng, Trịnh Thu Vinh vào chung kết bắn súng

Sau khi thua bất ngờ 1-2 trước đội tuyển Lào ở ngày ra quân, cặp đôi Khánh Ly và Hồng Liên của đội tuyển cầu mây Việt Nam lần lượt thắng Myanmar 2-0 và Malaysia 2-0 ở nội dung đôi nữ để giành quyền vào bán kết ASIAD 20.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam tự tin tranh huy chương vàng nội dung đôi nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Trong trận thắng Malaysia 2-0 vào sáng 28-9, Khánh Ly và Hồng Liên thể hiện sự chắc chắn và bản lĩnh ngay từ những điểm số đầu tiên.

Ở set đầu, Khánh Ly và Hồng Liên giành chiến thắng với tỷ số 15-8. Sang set 2, cặp đôi của cầu mây Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng và gần như không cho Malaysia cơ hội lật ngược tình thế. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng 15-3, qua đó hoàn tất chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Việc giành vé vào bán kết mang đến cơ hội đáng kể để cầu mây đôi nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu tranh huy chương vàng ASIAD 20. Đáng chú ý, ở nội dung này không có sự góp mặt của các vận động viên Thái Lan, một trong những thế lực mạnh của cầu mây khu vực. Đôi nữ cũng là nội dung mà cầu mây Việt Nam đang là đương kim vô địch thế giới.

Các xạ thủ tranh tài nội dung bắn nhanh 25m súng ngắn thể thao nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Trịnh Thu Vinh góp mặt ở chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh đạt 294 điểm ở phần thi bắn nhanh nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, đạt tổng điểm 2 phần thi (bắn nhanh và bắn chậm) là 585 điểm và giành quyền vào chung kết. Ở nội dung này, đương kim vô địch Olympic Yang Ji-in của Hàn Quốc không thể vượt qua được vòng loại, khi chỉ xếp hạng 16 chung cuộc.

Môn bắn cung, Đặng Công Đức xuất sắc giành chiến thắng trước Tyutyun Andrey của Kazakhstan với tỷ số 148 - 146 để ghi tên mình vào vòng tứ kết nội dung cung 3 dây nam. Cung thủ Việt Nam đã đạt phong độ rất cao trong nửa đầu trận đấu khi bắn trúng tâm tuyệt đối ở cả 3 hiệp đầu tiên (đạt tối đa 30 điểm mỗi hiệp), tạo ra lợi thế điểm số an toàn trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng đầy thuyết phục