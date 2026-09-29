ASIAD 20: Cầu mây mang về HCV thứ 2 cho Việt Nam

Môn cầu mây mang về tấm HCV thứ hai cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Bước vào ngày thi đấu 29/9 tại Nhà thi đấu Nagoya, Đoàn Thể thao Việt Nam chịu áp lực thành tích không nhỏ khi chưa có thêm vị trí cao nhất kể từ tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên ở nội dung kata đồng đội nữ.

Trận chung kết đôi nữ cầu mây được lên lịch bắt đầu vào lúc 7h sáng, tuy nhiên một sự cố liên quan đến máy chấm điểm của trọng tài đã khiến lịch thi đấu phải lùi lại gần 20 phút. Sau khi hệ thống được khắc phục, hai đội trở lại sân khởi động và chính thức bước vào cuộc tranh tài.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam ra sân với đội hình chủ lực gồm đội trưởng Nguyễn Thị Thu Trang (số 6) và Nguyễn Thị Khánh Ly (số 10). Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các vận động viên Việt Nam đã nhập cuộc tự tin, nhanh chóng vươn lên dẫn trước 8-3 và duy trì thế chủ động.

Mặc dù Philippines nỗ lực bám đuổi, đội tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận, tận dụng các pha xử lý chính xác và phát cầu hiệu quả để kết thúc set 1 với chiến thắng 15-8.

Bước sang set 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi nhanh chóng tạo ra cách biệt 6-1. Các nữ vận động viên duy trì sự tập trung cao độ, liên tục gây sức ép và tận dụng tốt cơ hội ghi điểm để không cho đối thủ khả năng xoay chuyển cục diện.

Bằng một pha phát cầu ăn điểm trực tiếp ở thời điểm quyết định, đội tuyển Việt Nam đã khép lại set 2 với tỷ số cách biệt 15-4. Chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (15-8, 15-4) để bước lên bục cao nhất của giải đấu.

Tấm HCV môn cầu mây đã góp phần giải tỏa áp lực thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời tiếp thêm động lực cho các vận động viên ở những ngày thi đấu tiếp theo.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam nhanh chóng thưởng nóng cho đội tuyển cầu mây, đồng thời động viên các đội tuyển khác tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.