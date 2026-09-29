ASIAD 20: Cầu mây đôi nữ mang về huy chương vàng thứ hai cho Đoàn thể thao Việt Nam

Sáng 29-9, tại Nagoya City Mizuho Park Gymnasium (Nhật Bản), đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Philippines tại chung kết nội dung đôi nữ môn cầu mây.

Đây là nội dung mà cầu mây Việt Nam đang là đương kim vô địch thế giới, đồng thời là nội dung kỳ vọng huy chương vàng của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Các tuyển thủ và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thể hiện sự quyết tâm. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Các tuyển thủ sẵn sàng cho trận đấu. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đội tuyển Việt Nam với những gương mặt Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên (2 chính thức, 1 dự bị) mở màn ASIAD 20 bằng trận thua bất ngờ với tỷ số 1-2 trước đội tuyển Lào. Nhưng sau đó, đội tuyển Việt Nam trở lại mạnh mẽ, lần lượt thắng Myanmar, Malaysia ở vòng bảng và Hàn Quốc ở bán kết với cùng tỷ số 2-0.

Bước vào chung kết, ban huấn luyện tiếp tục sử dụng Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly thi đấu chính. Đội tuyển Việt Nam mở điểm bằng pha tung người móc cầu của Khánh Ly, sau đó duy trì thế dẫn trước 3-2, 5-2, rồi 8-3 khiến đối thủ phải tạm dừng hội ý.

Dù đội tuyển Philippines nỗ lực bám đuổi, nhưng những pha ghi điểm và phòng ngự tốt của Khánh Ly giúp đội tuyển Việt Nam dẫn sâu 10-5, trước khi kết thúc set 1 với điểm số cách biệt 15-8.

Nguyễn Thị Thu Trang thi đấu ấn tượng trước đội tuyển Philippines. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Cổ động viên tiếp sức cho đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Pha chắn bóng tốt của Khánh Ly giúp đội tuyển Việt Nam mở điểm trong set 2. Dù Philippines khiếu nại thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2, nhưng cặp đôi của Việt Nam ghi điểm liên tiếp để dẫn 5-1, khiến đối thủ một lần nữa phải dừng hội ý.

Cũng giống như set 1, những pha kiến tạo thuận lợi của Thu Trang tạo điều kiện để Khánh Ly ghi điểm liên tiếp, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn sâu 9-2, 13-4, rồi thắng 15-4. Thắng chung cuộc 2-0, đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng.

Sau 20 năm, cầu mây Việt Nam mới lại giành huy chương vàng ASIAD ở nội dung đôi nữ. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của cầu mây Việt Nam ở ASIAD 20 và cũng là tấm huy chương vàng thứ hai của Đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội năm nay.

Thắng lợi trên tạo đà hưng phấn để cầu mây Việt Nam hướng tới tấm huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 20. Bởi, cầu mây Việt Nam còn thi đấu ở nội dung thế mạnh 4 nữ - nội dung mà cách đây 3 năm, tại ASIAD 19, Việt Nam đã giành huy chương vàng.