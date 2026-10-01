ASIAD 20: Cầu mây 4 nữ Việt Nam vào bán kết với thành tích toàn thắng

Ngày 1-10, đội tuyển cầu mây Việt Nam nội dung 4 nữ với các vận động viên Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Lê Ngọc Tuyết (4 chính thức, 1 dự bị) gặp đội nữ Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng.

Các tuyển thủ cầu mây Việt Nam nội dung 4 nữ giành quyền vào bán kết với thành tích toàn thắng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Hai đội giằng co ở những điểm số đầu tiên, nhưng sau khi hòa 5-5, đội tuyển Việt Nam bắt đầu tạo khác biệt nhờ những pha tấn công hiệu quả và khả năng chắn lưới chắc chắn. Các tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam lần lượt dẫn 12-8, 13-10 trước khi kết thúc set đầu với chiến thắng 15-11.

Sang set 2, thế trận thuận lợi hơn cho đội tuyển Việt Nam. Những phương án tấn công đa dạng của Nguyễn Thị My cùng đồng đội khiến hàng phòng ngự Philippines gặp nhiều khó khăn. Hàng chắn tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp Việt Nam có thời điểm tạo cách biệt 8 điểm và giành chiến thắng 15-7, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

Sau 3 trận, đội tuyển Việt Nam toàn thắng Ấn Độ, Thái Lan và Philippines cùng tỷ số 2-0, đứng đầu bảng A và giành vé vào bán kết gặp đội tuyển Nhật Bản (diễn ra lúc 12 giờ ngày 2-10).

Ở bảng B, đội tuyển Indonesia cũng toàn thắng cả 3 trận và đứng đầu bảng, qua đó gặp Thái Lan ở trận bán kết còn lại.

Với thành tích ấn tượng tại vòng bảng ASIAD 20, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 4 nữ. Theo nhận định của giới chuyên môn, Thái Lan vẫn là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam, dù trước đó Nguyễn Thị Yến và các đồng đội đã đánh bại đối thủ 2-0 ở vòng bảng.

Trong khi đó, đội 4 nam cầu mây Việt Nam đang đứng trước trận đấu quan trọng. Sau khi thắng Myanmar 2-1 ở trận ra quân, các tuyển thủ nhận thất bại 0-2 trước Ấn Độ. Đội 4 nam cầu mây Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 7 giờ ngày 2-10 ở lượt cuối bảng A để tranh vé vào bán kết.

Cùng ngày, đội tuyển Esports Việt Nam giành huy chương đồng nội dung Liên minh huyền thoại sau khi thua Đài Bắc - Trung Hoa ở bán kết.