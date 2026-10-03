ASIAD 20: Cầu mây 4 nữ giúp Đoàn Việt Nam sở hữu huy chương vàng thứ 3

Sáng 3-10, tại Nhật Bản, đội tuyển cầu mây Việt Nam tranh tài với Thái Lan ở chung kết nội dung 4 nữ ASIAD 20. Trong hành trình tiến tới trận chung kết, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui giành thành tích toàn thắng trước Ấn Độ, Thái Lan, Philippines ở vòng bảng và Nhật Bản ở bán kết với cùng tỷ số 2-0.

Các tuyển thủ và ban huấn luyện đội tuyển cầu mây Việt Nam trước chung kết nội dung 4 nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đội tuyển cầu mây Việt Nam với các thành viên Nguyễn Thị Mỹ, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết (4 chính thức, 2 dự bị) bước vào trận đấu với quyết tâm bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Thái Lan là đội mở điểm bằng một pha móc cầu hiểm hóc, nhưng đội tuyển cầu mây Việt Nam nhanh chóng gỡ hòa 1-1, trước khi vươn lên dẫn 5-1 khiến đối thủ phải tạm dừng hội ý. Những áp lực khiến hai đội liên tiếp có những tình huống phát cầu, đỡ cầu hỏng, nhưng các tuyển thủ Việt Nam lấy lại tinh thần với tình huống chắn cầu ấn tượng để dẫn 7-4.

Video một số diễn biến của trận chung kết. Nguồn: BÙI LƯỢNG

Hiệp đầu diễn ra giằng co, dù Thái Lan liên tục bám đuổi nhưng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam duy trì khoảng cách dẫn từ 2 đến 4 điểm. Dẫn 14-11 và có nhiều cơ hội để kết thúc hiệp đấu, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tận dụng tốt để giành thắng lợi 15-11.

Hiệp 2 diễn ra vô cùng khó khăn với đội tuyển cầu mây Việt Nam. Những pha móc cầu uy lực giúp các tuyển thủ Thái Lan vươn lên dẫn 8-4, 9-5, rồi dẫn sâu 11-7, 13-9. Tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các tuyển thủ nữ Việt Nam đã tạo nên những phút giây giằng co nghẹt thở. Cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui ghi điểm liên tiếp, vươn lên dẫn 14-13. Cách tấm huy chương vàng đúng 1 điểm nhưng trong thời khắc quan trọng, đội tuyển cầu mây Việt Nam để Thái Lan bắt kịp, rồi thua đối thủ 15-17.

Trận chung kết nội dung 4 nữ giữa đội tuyển cầu mây Việt Nam và Thái Lan diễn ra căng thẳng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đội tuyển Thái Lan khởi đầu hiệp 3 tưng bừng khi sớm dẫn 3-0. Các cầu thủ Thái Lan duy trì sự thăng hoa liên tiếp dẫn điểm với khoảng cách từ 2 đến 3 điểm. Trong thế khó, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, bắt kịp điểm 6-6, trước khi vươn lên dẫn 8-6. Hai đội thi đấu giằng co từng điểm số, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch giúp đội tuyển cầu mây Việt Nam dẫn 12-8, 14-10. Với lợi thế quá lớn, cô trò huấn luyện viên Trần Thị Vui thắng 15-11, qua đó thắng chung cuộc 2-1 để giành huy chương vàng.

Các tuyển thủ Việt Nam mừng điểm số trước Thái Lan. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đây là tấm huy chương vàng thứ 2 của cầu mây Việt Nam và là tấm huy chương vàng thứ 3 của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng huy chương.