ASIAD 20: Bên trong khu lưu trú container của vận động viên

Khu Athletes’ Plaza gồm khoảng 200 căn nhà container kiểu gỗ lắp ghép; mỗi căn rộng khoảng 70m², được thiết kế để tối đa 6 người sử dụng. Nội thất chủ yếu bằng gỗ, mang lại cảm giác ấm áp và có hương thơm dịu nhẹ. Bên trong có cửa sổ lớn lấy ánh sáng tự nhiên, điều hòa, tủ lạnh, ti vi, khu bếp nhỏ cùng phòng tắm đứng riêng và toilet rộng.

Nơi lưu trú vận động viên tại ASIAD 20 được thiết kế theo hình dạng container. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ban tổ chức ASIAD 20 đặc biệt chú trọng yếu tố thân thiện với người khuyết tật, với giường ngang tầm xe lăn, dốc lên xuống và toilet đủ rộng. Các căn được cách nhiệt tốt, giúp duy trì nhiệt độ ổn định dù thời tiết ở Nagoya vào tháng 9 khá oi bức.

Bên cạnh chỗ ở, nhà ăn Athletes’ Plaza Dining Hall đóng vai trò trung tâm phục vụ. Với khoảng 400 chỗ ngồi, nhà ăn hoạt động theo hình thức buffet từ 5 giờ sáng hôm nay đến 1 giờ sáng hôm sau, phục vụ tối đa khoảng 1.200 suất mỗi ngày. Mỗi ngày có khoảng 35 món, trong đó gần 90% là thực phẩm Halal để phù hợp với vận động viên theo đạo Hồi.

Thực đơn kết hợp ẩm thực quốc tế và đặc sản Nagoya như cánh gà tebasaki, mì kishimen, được xoay vòng theo chu kỳ 5 ngày. Mỗi phần ăn ghi rõ năng lượng và protein, hỗ trợ vận động viên kiểm soát dinh dưỡng và cân nặng. Đội ngũ đầu bếp đến từ nhiều quốc gia châu Á, dưới sự điều hành của Công ty Global Hospitality Group (Australia), từng tham gia phục vụ tại Olympic.

Nhà ăn Athletes’ Plaza Dining Hall tại ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Các món ăn khá đa dạng phục vụ vận động viên. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Theo Ban tổ chức ASIAD 20, việc sử dụng mô hình container làm nơi lưu trú thay vì xây dựng Làng vận động viên xuất phát từ chi phí vật liệu và xây dựng tăng cao trong những năm gần đây. Sau ASIAD 20 và ASIAN Para Games 2026, các căn container sẽ được tái sử dụng làm nhà tạm để cứu trợ thiên tai tại Nhật Bản, phù hợp với định hướng thân thiện môi trường.

Dù được đánh giá là giải pháp thực tế và tiết kiệm nhưng khu container cũng nhận một số phản hồi trái chiều. Một số đoàn, đặc biệt các môn có vận động viên cao như bóng rổ cho rằng, giường dài khoảng 1,95m còn ngắn và không gian khá chật hẹp khi ở chung. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác ghi nhận nội thất gỗ ấm cúng, đầy đủ tiện nghi cơ bản và sự thuận tiện trong sinh hoạt. Ấn Độ thậm chí dựng container mô phỏng tại các Trung tâm huấn luyện để vận động viên làm quen trước khi tới Nhật Bản.

Mỗi ngày có khoảng 35 món ăn được phục vụ vận động viên. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Thực đơn kết hợp ẩm thực quốc tế và đặc sản Nagoya. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Văn phòng của các đoàn thể thao tham dự Á vận hội cũng được đặt tại khu container này.

Với sự kết hợp giữa chỗ ở gọn gàng và nhà ăn đa dạng, khu Garden Pier đang trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng của ASIAD 20 - nơi các vận động viên châu Á cùng sinh hoạt, giao lưu trong không gian thực tế, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm điều kiện tối thiểu để tập trung thi đấu.

Trong khi đó, Đoàn thể thao Việt Nam có 2 đội tuyển wushu và rowing được bố trí tại du thuyền Costa Serena, gần địa điểm thi đấu. Ngày mai (17-9), khi đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tới Nhật Bản cũng sẽ ở trong khu container này.