ASIAD 20: Bão khiến lịch đấu 5 ngày còn 2 ngày, rowing Việt Nam thích ứng vượt khó

Theo lịch cập nhật của Ban tổ chức ASIAD 20, môn rowing sẽ thi đấu tập trung trong hai ngày 23 và 24-9.

Trong đó, các cuộc đấu loại diễn ra từ 9 giờ đến khoảng 16 giờ 10 phút ngày 23-9; ngày 24-9, các trận chung kết bắt đầu từ 8 giờ 30 phút và dự kiến kết thúc lúc 17 giờ 30 phút.

Phạm Thị Huệ và các đồng đội trong đội tuyển rowing Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều khó khăn tại ASIAD 20 khi lịch thi đấu bị dồn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Ảnh: THU SÂM

Do ảnh hưởng của bão, Ban tổ chức ASIAD 20 đã quyết định thay đổi lịch thi đấu môn rowing. Mặc dù các đoàn đều không đồng tình với quyết định này, nhưng vì lý do an toàn, lịch thi đấu đã được điều chỉnh từ 5 ngày xuống còn 2 ngày.

Đây là lần đầu tiên tại đấu trường ASIAD, do ảnh hưởng bởi thiên tai, lịch thi đấu môn rowing được điều chỉnh, rút ngắn đáng kể so với số ngày thi đấu quy định trong điều lệ. Sự thay đổi này ảnh hưởng tới các quốc gia tham dự, trong đó có đội tuyển rowing Việt Nam. Với lịch thi đấu dồn dập trong 2 ngày, nhất là khi các vận động viên phải nhanh chóng thích nghi với lịch mới trong điều kiện thời tiết khó lường, rowing Việt Nam sẽ phải đối mặt nhiều thách thức trong mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Đại hội.

Bên cạnh ảnh hưởng của bão, đợt mưa lớn vừa qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo các khúc cây, làm hư hỏng hệ thống đường đua và một số hạng mục trang thiết bị trên mặt nước. Đó là lý do Ban tổ chức phải thay đổi lịch thi đấu để có thêm thời gian lắp đặt lại hệ thống kỹ thuật, dọn rác và sửa chữa các thiết bị.

Việc lịch thi đấu bị dồn lại cũng tạo thêm áp lực, ảnh hưởng tới việc tính toán điểm rơi phong độ của các vận động viên. Đặc thù của môn rowing đòi hỏi khả năng phân phối sức rất cao; khoảng thời gian hồi phục, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị giữa các đợt đua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khi các cuộc đua được bố trí sát nhau chỉ trong 2 ngày, ban huấn luyện rowing Việt Nam sẽ phải tính toán kỹ hơn việc phân phối sức, duy trì thể lực cũng như điểm rơi phong độ cho từng vận động viên. Trong bối cảnh không có lực lượng dự bị để xoay vòng, đây sẽ là thách thức đáng kể đối với các tay chèo Việt Nam.