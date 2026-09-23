ASIAD 20: Bắn súng Việt Nam giành huy chương đồng, Trịnh Thu Vinh hụt vé chung kết

Sáng 23-9, tại Nhật Bản, đội tuyển bắn súng Việt Nam tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn nữ.

Đây là nội dung sở trường của bắn súng Việt Nam, khi có xạ thủ Trịnh Thu Vinh từng giành hạng 4 tại Olympic Paris 2024.

Các xạ thủ tranh tài nội dung 10m súng ngắn nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tại nội dung 10m súng ngắn nữ ASIAD 20, đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với 3 xạ thủ, gồm: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy.

Kết thúc các loạt bắn, Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 5 với 577 điểm, giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh xếp hạng 11 với 574 điểm, không thể bước vào vòng tranh huy chương.

Kết quả xếp hạng nội dung đồng đội 10m súng ngắn nữ. Ảnh: aichi-nagoya2026.org

Khi tính tổng thành tích của 3 xạ thủ, đội tuyển bắn súng Việt Nam giành huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ với 1.719 điểm.

Giành huy chương vàng là đội Trung Quốc với 1.735 điểm; Hàn Quốc giành huy chương bạc với 1.730 điểm.

Nguyễn Thùy Trang (ngoài cùng, bên trái) giành vé vào chung kết nội dung 10m súng ngắn nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ở môn bơi, Võ Thị Mỹ Tiên xếp hạng 5 tại vòng loại với thành tích 4 phút 50,21 giây, giành quyền vào chung kết. Cơ hội để Mỹ Tiên cạnh tranh huy chương ở nội dung này là không cao, nhưng thành tích vẫn đáng được khích lệ.

Ở môn karate, các võ sĩ Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang không thể giành huy chương đồng, sau thất bại 2-3 trước các võ sĩ của Malaysia ở nội dung kata đồng đội nam.