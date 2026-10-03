Asiad 20: Anh Minh lọt top 20, tuyển golf Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ

Ở nội dung cá nhân nam, Nguyễn Anh Minh là golfer Việt Nam có thứ hạng cao nhất. Golfer số 1 Việt Nam kết thúc vòng đấu cuối với 69 gậy (-1), với một eagle, một birdie và hai bogey. Sau 72 hố, Anh Minh đạt tổng điểm -2, xếp đồng hạng 17 chung cuộc.

Anh Minh khởi đầu giải bằng hai vòng liên tiếp 71 gậy, trước khi bứt phá ở vòng ba với 67 gậy (-3), vươn lên đồng hạng 19. Kết quả 69 gậy trong ngày cuối giúp anh giữ vị trí trong top 20. Dù phải thi đấu trong tình trạng sức khỏe không tốt, Anh Minh vẫn nỗ lực hoàn thành từng vòng và duy trì phong độ để khép lại giải đấu với kết quả đáng ghi nhận.

Nguyễn Tuấn Anh, trong lần đầu dự Asiad, hoàn tất bốn vòng với tổng điểm +13, xếp đồng hạng 35. Lê Khánh Hưng không vượt qua nhát cắt ở nội dung cá nhân, nhưng vẫn tiếp tục thi đấu trong hai vòng cuối để đóng góp cho đội tuyển ở nội dung đồng đội. Khánh Hưng đang bị sốt virus và cũng đã rất nỗ lực trong những ngày tranh tài.

Ở bảng đồng đội nam, tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Khánh Hưng đạt tổng điểm -3, xếp thứ 11. Các golfer chưa thể cạnh tranh nhóm huy chương, nhưng đã có thêm trải nghiệm khi đối đầu với nhiều đội tuyển mạnh của châu lục.

Ở nội dung nữ, Nguyễn Khánh Linh và Lê Nguyễn Minh Anh lần đầu thử sức tại sân chơi lớn cấp châu lục. Khánh Linh, tuyển thủ trẻ nhất đội ở tuổi 13, tiến sát cơ hội vượt qua nhát cắt nhưng còn thiếu đúng một gậy. Với những golfer trẻ, bốn ngày thi đấu tại Kasugai là dịp quý giá để làm quen với áp lực và tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế.

Asiad 20 khép lại, nhưng những trải nghiệm tại Nhật Bản sẽ là hành trang để các tuyển thủ tiếp tục trưởng thành. Kết quả của Anh Minh cùng nỗ lực của các thành viên ở cả hai nội dung cho thấy golf Việt Nam có thêm cơ sở để chuẩn bị cho những đấu trường lớn tiếp theo.