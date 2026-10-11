Asia Top Awards 2026 công bố 35 giải thưởng về văn hóa, nghệ thuật, giải trí và 7 hạng mục khối doanh nghiệp

Chiều 09/10/2026, tại TP.HCM chương trình họp báo của đơn vị IMC - TodayTV công bố hợp tác và đồng tổ chức Asia Top Awards 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại sự kiện, bà Rath Rimthirakul, Nhà sáng lập & Chủ tịch Asia Top Awards đồng thời là Trưởng ban Tổ chức phía Thái Lan, cho biết: “Việt Nam sở hữu một nền văn hóa giàu bản sắc, nguồn năng lực sáng tạo trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết và một thị trường giải trí - phong cách sống đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng không có nơi nào phù hợp và tuyệt vời hơn Việt Nam để Asia Top Awards bước sang một tầm vóc mới".

Họp báo Asia Top Awards 2026 công bố IMC - TodayTV đồng tổ chức tại Việt Nam, mở rộng sân chơi với các hạng mục đa lĩnh vực.

Theo định hướng của Ban Tổ chức, Asia Top Awards 2026 không chỉ là một đêm trao giải, mà còn mở rộng thành không gian giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong khu vực.

Tại họp báo, ông Muongphum Harnsiripetch - Cố vấn chương trình, giới thiệu format, quy trình đề cử, tiêu chí thẩm định và hệ thống giải thưởng của Asia Top Awards 2026.

Mùa giải năm nay được triển khai với hai không gian chính. Chuỗi hoạt động ban ngày từ 8h đến 13h30 gồm khai mạc triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dự án, kết nối giao thương B2B Matching 1-1, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và diễn đàn với chủ đề “Soft Power, Wellness & Medical Tourism”.

Trong mùa giải năm nay, IMC - TodayTV trực tiếp phụ trách các khâu nội dung, sản xuất, tổ chức, truyền thông và phát sóng tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với ê-kíp Thái Lan trong các hoạt động chuyên môn và quốc tế.

Trong khuôn khổ hoạt động doanh nghiệp, ASIA TOP CEO EXCELLENCE dự kiến vinh danh 7 nhóm hạng mục, bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc, lãnh đạo sức mạnh mềm châu Á, doanh nhân châu Á của năm, doanh nhân triển vọng, lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm cùng các hạng mục dành cho hiệp hội văn hóa và hữu nghị trong khu vực.

Ở phiên tối, thảm đỏ và Gala trao giải dự kiến diễn ra từ 17h đến 22h tại Wynnley Venue & Retreats, bên trong Khu đô thị The Global City, TP.HCM. 35 giải thưởng được chia thành ba nhóm chính: Giải trí, Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn; Âm nhạc, Sáng tạo nội dung và Quản lý tài năng; Phụng sự cộng đồng, Di sản văn hóa và Thời trang.

Một số nội dung đáng chú ý gồm: Asia Luminary Awards, các hạng mục diễn xuất, cặp đôi và tác phẩm màn ảnh, Asia Icon of the Year, Đại sứ thiện chí văn hóa Thái Lan - Việt Nam 2026, cùng các giải thưởng dành cho nhà quản lý nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Mùa giải 2026 cũng bổ sung hạng mục diễn xuất nam và nữ dành cho dòng phim ngắn dọc.

Ca sĩ Tường Duy cùng vũ đoàn Bước Nhảy mang đến tiết mục “Phím Đàn Đơn”, đem đến bầu không khí sôi động, tạo dấu ấn đặc sắc cho sân khấu nghệ thuật Việt trước nhiều đối tác và quan khách quốc tế.

Ban tổ chức cho biết giải thưởng không áp dụng hình thức đăng ký mở. Các ứng viên sẽ được Ban sơ tuyển nghiên cứu, tổng hợp trước khi Hội đồng Giám khảo Việt Nam và Thái Lan đánh giá độc lập bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả được xác định dựa trên bốn nhóm tiêu chí gồm thành tựu và chất lượng, tầm ảnh hưởng, đóng góp cho khu vực Việt Nam - Thái Lan, hình ảnh và trách nhiệm xã hội.

Asia Top Awards 2026 dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại TP.HCM, kết hợp thảm đỏ, Gala trao giải và các tiết mục nghệ thuật của nghệ sĩ Việt Nam, Thái Lan cùng quốc tế. Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp trên Kênh TodayTV và các nền tảng số truyền thông chính thức của giải thưởng, tiếp tục mở rộng không gian giao lưu nghệ thuật, văn hóa và hợp tác doanh nghiệp trong khu vực.