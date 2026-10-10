Asia Top Awards 2026 công bố 35 giải thưởng về văn hóa, nghệ thuật, giải trí

Nghi thức trao quyền, ký kết hợp tác chiến lược và giới thiệu chiếc cúp của Asia Top Awards 2026 giữa TodayTV và Together Growth

Chiều 9.10, tại TP.HCM, Tập đoàn Quốc tế Truyền thông (IMC Group) và Kênh truyền hình TodayTV công bố hợp tác đồng tổ chức Asia Top Awards 2026 tại Việt Nam. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Together Growth Co., Ltd. (Thái Lan). Đây là mùa giải thứ 5 của chương trình, sau 4 mùa tổ chức tại Thái Lan.

Theo Ban tổ chức, lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 20.12.2026 tại Wynnley Venue & Retreats (Khu đô thị The Global City), TP.HCM. Chương trình nằm trong khuôn khổ sự kiện Thailand Vietnam Business & Cultural Exchange Day 2026, hướng đến giao lưu văn hóa, nghệ thuật và hợp tác doanh nghiệp giữa hai nước, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976-2026).

35 giải thưởng thuộc nhiều lĩnh vực

Tại buổi họp báo, ông Muongphum Harnsiripetch, cố vấn chương trình, giới thiệu format, quy trình đề cử, tiêu chí thẩm định và hệ thống giải thưởng của Asia Top Awards 2026.

Ông Muongphum Harnsiripetch, cố vấn chương trình, giới thiệu về Asia Top Awards 2026

Theo đó, 35 giải thưởng được chia thành ba nhóm chính, gồm giải trí, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn; âm nhạc, sáng tạo nội dung và quản lý tài năng; phụng sự cộng đồng, di sản văn hóa và thời trang.

Bên cạnh nhóm giải thưởng văn hóa, nghệ thuật và giải trí, chương trình còn có Asia Top Ceo Excellence với 7 nhóm hạng mục dành cho lãnh đạo, doanh nhân và các tổ chức. Các nội dung này tập trung vào thành tựu quản lý, đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp, phát triển sức mạnh mềm và thúc đẩy giao lưu văn hóa trong khu vực.

Ban tổ chức cho biết giải thưởng không áp dụng hình thức đăng ký mở. Các ứng viên sẽ được Ban sơ tuyển nghiên cứu, tổng hợp trước khi chuyển đến Hội đồng Giám khảo Việt Nam và Thái Lan đánh giá độc lập bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả dựa trên 4 nhóm tiêu chí: thành tựu và chất lượng; tầm ảnh hưởng; đóng góp cho khu vực Việt Nam – Thái Lan; hình ảnh và trách nhiệm xã hội.

Asia Top Awards do Thái Lan khởi xướng, ghi nhận các cá nhân, tổ chức và thương hiệu có đông góp trong nhiều lĩnh vực tại châu Á, từ nghệ thuật, giải trí đến hoạt động sáng tạo, kinh doanh và cộng đồng. Tiếp nối 4 mùa giải tổ chức thành công tại Thái Lan, mùa giải thứ 5 sẽ diễn ra tại TP.HCM do IMC-TodayTV (đơn vị đại diện phía Việt Nam) đồng tổ chức.

Mở rộng hợp tác văn hóa, nghệ thuật

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện của Asia Top Awards 2026 diễn ra cả ngày 12.10 với nhiều hoạt động.

Ông Lâm Anthony – Giám đốc điều hành Kênh truyền hình TodayTV chia sẻ tại buổi công bố

Ông Lâm Anthony, Giám đốc điều hành Kênh truyền hình TodayTV cho biết việc tổ chức giải thưởng tại Việt Nam hướng đến mở rộng quan hệ giữa ngành truyền thông, giải trí với cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư và phát triển nội dung xuyên biên giới.

“Đây không chỉ là việc đưa một giải thưởng đến Việt Nam, mà còn là bước khởi đầu cho một nền tảng kết nối lâu dài, nơi Việt Nam, Thái Lan và các thị trường châu Á có thể gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển”, ông Lâm Anthony chia sẻ.

Bà Rath Rimthirakul, Nhà sáng lập, Chủ tịch Asia Top Awards, Trưởng Ban tổ chức phía Thái Lan cho rằng Việt Nam có nền văn hóa giàu bản sắc, lực lượng sáng tạo trẻ và thị trường giải trí đang phát triển. Bà kỳ vọng việc phối hợp với IMC Group và Kênh truyền hình TodayTV sẽ góp phần triển khai mùa giải tại Việt Nam, đồng thời mở rộng giao lưu giữa các cộng đồng sáng tạo trong khu vực.

Bà Rath Rimthirakul phát biểu tại chương trình

Tại buổi công bố, Ban tổ chức thực hiện nghi thức trao quyền, ký kết hợp tác chiến lược và giới thiệu cúp Asia Top Awards 2026.

Trước đó, trong buổi họp báo công bố giải thưởng đã diễn ra ngày 28.6.2026 tại MCC Hall, The Mall Lifestore Ngamwongwan (Băng Cốc, Thái Lan) với sự tham dự của đại diện cơ quan ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới nghệ sĩ và truyền thông của hai quốc gia.

Ông Lâm Chí Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc IMC Group, Trưởng Ban tổ chức phía Việt Nam; cùng ông Lâm Anthony, Giám đốc điều hành Kênh truyền hình TodayTV đã đại diện phía Việt Nam tiếp nhận cờ đăng cai Asia Top Awards từ Ban Tổ chức Thái Lan, đánh dấu sự tham gia đồng tổ chức của IMC - TodayTV trong mùa giải 2026.

Asia Top Awards ra đời nhằm ghi nhận các cá nhân, tổ chức và thương hiệu có đông góp trong nhiều lĩnh vực tại châu Á

Cũng trong sự kiện này, ông Lâm Anthony cho biết: "Chúng tôi tin rằng Asia Top Awards 2026 chính là dịp để IMC - TodayTV cùng các đối tác góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm hẹn của những sự kiện quốc tế và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan ngày càng bền chặt.