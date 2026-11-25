AIG phát hành ESOP thấp hơn 75% thị giá

Công ty cổ phần Nguyên liệu Á châu AIG (Asia Group, mã ck: AIG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành tối đa 9,81 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến trước 17 giờ ngày 4/12/2026.

Theo phương án trình cổ đông, Asia Group dự kiến phát hành tối đa 9,8 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 - 2027, sau khi được chấp thuận phát hành.

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó, 40% tổng lượng cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng sau 1 năm kể từ thời điểm phát hành; 60% còn lại được chuyển nhượng tự do sau 2 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất phương án, vốn điều lệ của Asia Group dự kiến tăng từ 1.961,9 tỷ đồng lên khoảng 2.060 tỷ đồng.

Tính đến ngày 23/11, cổ phiếu AIG đang giao dịch quanh mức 40.500 đồng/cổ phiếu và nằm dưới đường trung bình động 200 phiên (MA 200). Với giá phát hành ESOP 10.000 đồng/cổ phiếu, mức giá này thấp hơn khoảng 75,3% so với thị giá AIG tại thời điểm 23/11.

Bên cạnh phương án ESOP, Asia Group cũng lấy ý kiến cổ đông về tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ năm 2027. Theo đó, mức chi trả dự kiến được giữ nguyên như mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Lợi nhuận 9 tháng đạt 95% kế hoạch năm

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, Asia Group ghi nhận doanh thu 4.356,83 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 375,31 tỷ đồng, tăng 22,4%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,2% cùng kỳ lên 17,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Asia Group đạt 12.577,71 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.199,9 tỷ đồng, tăng 50,7%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 16.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.260 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Asia Group đã hoàn thành khoảng 95,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.