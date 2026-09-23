ASF AGM 2026: Hướng đến tăng cường kết nối giữa thị trường Việt Nam với các dòng vốn quốc tế

Ban Tổ chức công bố thông tin tai buổi họp báo. (Ảnh: BTC)

Theo đó ASF AGM 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30/9-3/10/2026 tại Khách sạn Meliá Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà đăng cai sự kiện tài chính tầm cỡ khu vực này.

Sự kiện do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) đồng đăng cai, phối hợp cùng Hiệp hội Các nhà kinh doanh Chứng khoán Nhật Bản (JSDA) – Ban Thư ký thường trực của ASF, cùng các tổ chức thành viên ASF và Hội đồng Quốc tế các Hiệp hội Chứng khoán (ICSA).

Trong bối cảnh thị trường vốn khu vực đang chịu tác động từ những thay đổi nhanh chóng của kinh tế toàn cầu và dòng vốn quốc tế, ASF AGM 2026 tập trung thảo luận những chủ đề có tính thời sự và dài hạn đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Theo Ban Tổ chức, cùng với hai nhóm chủ đề lớn là (i) triển vọng thị trường chứng khoán châu Á năm 2026, ứng phó với biến động toàn cầu và sự định hình lại của dòng vốn quốc tế; và (ii) hài hòa các chuẩn mực ESG và mở rộng các sản phẩm tài chính xanh, hướng tới khơi thông dòng vốn bền vững, hội nghị cũng thảo luận về chuyển đổi số, giao dịch trực tuyến và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thị trường vốn…

Các phiên báo cáo thị trường tiếp tục cập nhật diễn biến của các thị trường chứng khoán thành viên ASF, tạo cơ hội để các tổ chức trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nhận diện những xu hướng chung. “Đầu tư vào Việt Nam – Vươn mình trong Kỷ nguyên mới"

“Điểm nhấn của ASF AGM 2026 là Diễn đàn chuyên đề Việt Nam “Đầu tư vào Việt Nam – Vươn mình trong Kỷ nguyên mới”. Diễn đàn tập trung giới thiệu thành tựu và triển vọng kinh tế Việt Nam, đồng thời trao đổi về chiến lược huy động vốn cho giai đoạn tăng trưởng kinh tế tiếp theo và vai trò của thị trường mới nổi trong huy động vốn cho nền kinh tế” - bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VASB chia sẻ.

Đây cũng là không gian để các chuyên gia, tổ chức tài chính quốc tế và các thành viên thị trường trao đổi về cơ hội đầu tư tại Việt Nam, yêu cầu phát triển thị trường vốn trong giai đoạn mới và khả năng tăng cường kết nối giữa thị trường Việt Nam với các dòng vốn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức ASF AGM tại Việt Nam tạo điều kiện để các tổ chức tài chính, hiệp hội chứng khoán và các nhà đầu tư quốc tế trực tiếp cập nhật những thay đổi, cải cách mà Việt Nam đang triển khai đối với thị trường vốn.

Sự kiện đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa các thành viên thị trường trong nước với các đối tác trong khu vực, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, tài chính xanh, ESG, chuyển đổi số và nâng hạng thị trường.

Đối với VBMA và VASB, việc đồng đăng cai ASF AGM 2026 cũng là cơ hội để phát huy vai trò của các tổ chức tự quản trong việc kết nối cộng đồng thị trường, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng thị trường vốn Việt Nam theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập sâu rộng.

Việc tổ chức ASF AGM 2026 phù hợp với định hướng tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, hướng tới xây dựng thị trường vốn minh bạch, bền vững và hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế.

Thông qua hội nghị, Việt Nam kỳ vọng tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức chứng khoán trong khu vực, tăng cường trao đổi chuyên môn và tạo thêm cơ hội kết nối đầu tư, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển thị trường vốn và nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính-chứng khoán châu Á.