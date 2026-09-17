ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23, diễn ra từ ngày 17-21/9.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường cùng lãnh đạo, đại diện các nước tham dự Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 - Ảnh: CP

Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự Hội chợ

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, qua 23 kỳ tổ chức, CAEXPO và CABIS đã đi một hành trình rất đáng ghi nhận, từ một Hội chợ xúc tiến thương mại trở thành nền tảng hợp tác quan trọng, kết nối thị trường, đầu tư, công nghệ và doanh nghiệp của ASEAN và Trung Quốc.

Việc Hội chợ và Hội nghị năm nay đặt Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0, gồm trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng ở vị trí trung tâm cho thấy hợp tác Trung Quốc - ASEAN đang mở ra bước chuyển mới: Từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển; từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghệ cao.

"Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và tự hào là một thành viên tích cực đóng góp vào thành công chung của các kỳ Hội chợ CAEXPO và CABIS", Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định.

Tại Hội chợ lần này, Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự, với hơn 200 gian hàng và nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú. Đây là minh chứng sống động thể hiện quyết tâm và mong muốn của Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều hơn vào thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển giữa ASEAN và Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Lễ khai mạc - Ảnh: CP

4 đề xuất hợp tác

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 4 đề xuất hợp tác.

Một là, đưa Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0 thực sự đi vào cuộc sống; đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư; mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau.

Hai là, thúc đẩy thương mại, đầu tư ASEAN- Trung Quốc theo hướng cân bằng, bền vững; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hai bên trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam - Ảnh: CP

Ba là, đẩy mạnh kết nối số và đổi mới sáng tạo; cùng khai thác tiềm năng và sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh; cùng nhau thúc đẩy hệ sinh thái số khu vực đổi mới, an toàn và bao trùm.

Bốn là, tăng cường kết nối hạ tầng ASEAN - Trung Quốc cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, đặc biệt là kết nối giao thông xuyên biên giới, logistics và các hành lang kinh tế, qua đó hình thành chuỗi cung ứng khu vực ổn định, hiệu quả cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao đổi với các đơn vị khi đi thăm một số gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ - Ảnh: CP

Khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ với các đại biểu dự Lễ khai mạc thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác đã dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam và thăm một số gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ.