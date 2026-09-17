ASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Hội nghị tập trung làm rõ cơ hội chính sách từ Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0, thúc đẩy hợp tác thiết thực trong thương mại quốc tế và đầu tư công nghiệp, tăng cường phối hợp chuỗi cung ứng và chuỗi ngành nghề xuyên biên giới, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - ASEAN ngày càng gắn kết.

Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến thương mại Quảng Tây, bà Dương Nhạn Nhạn cho biết Quảng Tây sẵn sàng hợp tác với các bên trong các lĩnh vực như chia sẻ năng lực tính toán, kết nối tiêu chuẩn, liên thông công nghệ, xây dựng các kịch bản ứng dụng chung, lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, thương mại điện tử xuyên biên giới và dịch vụ số xuyên biên giới; đồng thời xây dựng nền tảng hợp tác đối ngoại và các kênh cung cấp cơ hội kinh doanh cho giới doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hoạt động tại ASEAN.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra lễ trao giải Cuộc thi Đổi mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh tế số dành cho sinh viên ASEAN và tỉnh Quảng Tây năm 2026.

Tại phần ký kết hợp tác, Ngân hàng Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp Quảng Tây tại Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Hội đồng xúc tiến thương mại của 8 thành phố thuộc Quảng Tây (trong đó có Nam Ninh, Khâm Châu, Phòng Thành Cảng và Bắc Hải) đã cùng ký thỏa thuận khung hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các cơ quan xúc tiến thương mại của các thành phố trọng điểm trong khu vực phát triển kinh tế gắn với kênh đào Bình Lục. Ngoài ra, 8 dự án hợp tác đầu tư và thương mại, mua sắm được ký kết với tổng giá trị hơn 700 triệu Nhân dân tệ (hơn 100 triệu USD).