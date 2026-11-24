Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc. (Ảnh: ACC)

Lễ khai mạc Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2026 có sự tham dự của ông Viên Gia Quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh; ông Trần Tân Vũ, Thị trưởng thành phố Trùng Khánh; ông Trương Lợi Trung, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc (ACC) cùng hơn 350 đại biểu là quan chức chính phủ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, tổ chức hiệp hội ngành nghề, truyền thông báo chí...

Về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao; lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.

Tổng Thư ký ACC Trương Lợi Trung phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: ACC)

Tại lễ khai mạc, Tổng Thư ký ACC Trương Lợi Trung cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN. Hợp tác giữa hai bên đạt được sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, tạo nên triển vọng tươi sáng của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

ACC cam kết thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo và kết nối chiến lược phát triển giữa hai bên; đồng thời, kỳ vọng Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc này sẽ làm sâu sắc thêm sự liên kết chiến lược, củng cố nền tảng hợp tác, kết nối, phát huy lợi ích của sự mở cửa, thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đà tăng trưởng, tạo dựng môi trường dư luận thân thiện, khuyến khích sự hiểu biết và gắn kết lẫn nhau, không ngừng đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững hơn.

Ông Trần Tân Vũ, Thị trưởng thành phố Trùng Khánh phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: ACC)

Về phần mình, ông Trần Tân Vũ, Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, cho biết, những năm gần đây, Trùng Khánh đã phát huy vai trò của tuyến đường mới trên bộ và trên biển, thúc đẩy kết nối chính sách, kết nối cơ sở hạ tầng, thương mại, tài chính và gắn kết, giao lưu nhân dân với các nước ASEAN, tạo ra sự trao đổi và tương tác ngày càng chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực.

Là một siêu đô thị nằm ở giao điểm của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, Vành đai kinh tế Trường Giang và tuyến đường mới trên bộ và trên biển, đóng vai trò là trung tâm chuỗi cung ứng và thương mại logistics kết nối ba thị trường chính là châu Âu, Trung Quốc và ASEAN, Trùng Khánh sẽ đi sâu kết nối với Kế hoạch hành động về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN, nghiêm túc thực hiện Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA 3.0), tăng cường sự phối hợp về sản xuất, kết nối, hợp tác khoa học-công nghệ và giao lưu văn hóa với các nước ASEAN, cùng nhau thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN gắn kết chặt chẽ hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tham gia Đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2026. (Ảnh: ACC)

Tham dự Đối thoại cấp cao về chủ đề "Khai thác cơ hội mới trong hợp tác kinh tế: Thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thông qua AI" ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao, đánh giá cao những nỗ lực của ACC trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc; nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang định hình lại bố cục phát triển kinh tế. Trung Quốc là quốc gia đi đầu trong phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo ra những cơ hội mới cho việc hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.

Toàn cảnh Đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2026. (Ảnh: ACC)

Đối với Việt Nam, sự chuyển đổi trí tuệ nhân tạo vừa là cơ hội chiến lược, vừa là nhu cầu cần thiết để phát triển. Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính, góp phần nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.

Để hợp tác Trung Quốc-ASEAN có những tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ba nội dung cốt lõi: trí tuệ nhân tạo phải hỗ trợ cho lĩnh vực logistics và kết nối; ứng dụng trong sản xuất xanh và nông nghiệp; xây dựng mối quan hệ đối tác giữa Nhà nước, các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp ASEAN-Trung Quốc, để khai thác triệt để lợi thế của trí tuệ nhân tạo...

Ông Hoàng Văn Tuấn, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc (thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Tại lễ khai mạc, nhiều chương trình, kế hoạch hợp tác giữa Trùng Khánh, Trung Quốc với các nước ASEAN được ký kết trong các lĩnh vực truyền thông, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng, du lịch xuyên biên giới, y tế...