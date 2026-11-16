ASEAN - Trung Quốc: Nỗ lực sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (2021-2026), các lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao việc quan hệ hai bên tiến triển toàn diện trên mọi mặt, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Trong nhiều năm liên tiếp, ASEAN và Trung Quốc là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 913,10 tỷ USD, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc vào ASEAN đạt 26,24 tỷ USD...

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29. Ảnh: Chính phủ

Về phương hướng, các lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, gắn kết và bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Hai bên sẽ mở rộng trao đổi và hợp tác về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, kết nối hạ tầng, nông nghiệp, giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định và nhất trí tăng cường phối hợp tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và tại diễn đàn đa phương, đề cao đối thoại, hợp tác, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Các lãnh đạo chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Các lãnh đạo cam kết thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung, đồng thời khẳng định Trung Quốc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Ông đề nghị hai bên cần không ngừng củng cố truyền thống hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau, đề cao chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và hợp tác cùng có lợi, đồng thời nắm bắt xu hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và các tiến bộ công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã trở thành một trong những quan hệ đối tác toàn diện, thực chất và quan trọng nhất của ASEAN.

Thủ tướng đề nghị cần không ngừng củng cố tin cậy chiến lược, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định.

Về Biển Đông, Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì đà tiến triển, sớm đạt được COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ DOC.

Ảnh: Chính phủ

Trong nâng cao chất lượng hợp tác, tăng cường kết nối chiến lược, Thủ tướng đề nghị hai bên ưu tiên triển khai Nghị định thư nâng cấp ACFTA 3.0, thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh và các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, kết nối Lưới điện ASEAN (APG), nâng cấp các hành lang kinh tế trọng điểm và thúc đẩy phát triển tiểu vùng Mê Công.

Hai bên kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu chung và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia tiếp tục ký kết, phê chuẩn Công ước Hà Nội

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc.

Quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN - Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, củng cố chủ nghĩa đa phương và đề cao luật pháp quốc tế.

Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, các lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp củng cố chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của Liên Hợp Quốc và đề cao luật pháp quốc tế. Hai bên thống nhất triển khai các tầm nhìn, kế hoạch chiến lược của ASEAN đồng bộ với chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn bán người…, đồng thời tăng cường hợp tác rà phá bom mìn và nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tham dự hội nghị cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc. Ảnh: Chính phủ

Hai bên cũng thống nhất ưu tiên hợp tác xây dựng năng lực trong các lĩnh vực thương mại số, kinh tế số, kinh tế biển xanh, an ninh năng lượng, lương thực và các lĩnh vực công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, cũng như khai thác khoáng sản bền vững, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu…

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres khẳng định luôn coi trọng vai trò của ASEAN, coi ASEAN là nguồn cảm hứng và tấm gương tiêu biểu về hợp tác khu vực.

Tổng Thư ký đề nghị ASEAN phát huy hơn nữa vai trò và tiếng nói, phối hợp với Liên Hợp Quốc duy trì chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ, đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ ASEAN - Liên Hợp Quốc đã thực sự trở thành cầu nối giữa các nỗ lực khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng đề xuất tiếp tục dành ưu tiên cao cho củng cố hòa bình, an ninh và chủ nghĩa đa phương trên nền tảng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đồng hành cùng ASEAN triển khai cơ chế chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và quản lý khủng hoảng.

Theo Thủ tướng, các bên cần chuyển từ thụ động ứng phó sang chủ động quản trị những chuyển đổi của thời đại thông qua tăng cường phối hợp nghiên cứu, dự báo, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị công nghệ và định hình các khuôn khổ hợp tác.

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia tiếp tục ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).