ASEAN - Trung Quốc hướng tới giai đoạn hợp tác thực chất, hiệu quả hơn

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 35 năm quan hệ Đối thoại và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thông điệp trên được đưa ra tại Lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc và 35 năm thiết lập quan hệ Đối thoại ASEAN - Trung Quốc. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB), phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức ngày 15/9 tại Bắc Kinh, với sự tham dự của Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Bành Thanh Hoa; Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh; Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch luân phiên ACB Phạm Thanh Bình cùng các Đại sứ, Đại biện và đại diện các nước ASEAN tại Bắc Kinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Ủy viên trưởng Bành Thanh Hoa nhấn mạnh Trung Quốc và ASEAN là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đối tác tốt, cùng chia sẻ tương lai. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối thoại năm 1991, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những quan hệ đối thoại thực chất và năng động của ASEAN. Đặc biệt, trong 5 năm kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2021, hợp tác giữa hai bên đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Bành Thanh Hoa khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng ASEAN đề cao các nguyên tắc của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), tăng cường đối thoại, lòng tin và đoàn kết; thúc đẩy Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 và triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với chất lượng cao. Hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, phát triển xanh, du lịch, giáo dục, văn hóa và y tế, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN - Trung Quốc chia sẻ tương lai ngày càng gần gũi.

Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Bành Thanh Hoa phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá 35 năm qua, quan hệ ASEAN - Trung Quốc không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu trên ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Sau 5 năm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác giữa hai bên mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 2 tỷ người, với các lĩnh vực ngày càng đa dạng, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối đến chuyển đổi số, nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, ông Kao Kim Hourn nhấn mạnh hai bên cần tăng cường khả năng tự cường, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trên cơ sở đối thoại, lòng tin, tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế. Ông hoan nghênh những tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đồng thời mong muốn các bên tiếp tục nỗ lực để sớm hoàn tất Bộ Quy tắc. Tổng Thư ký ASEAN cũng khẳng định Kế hoạch hành động ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2026-2030 là khuôn khổ quan trọng để triển khai các lĩnh vực hợp tác ưu tiên và gắn kết quan hệ hai bên với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Phát biểu trên cương vị Chủ tịch luân phiên ACB, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, 35 năm thiết lập quan hệ Đối thoại và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm ASEAN - Trung Quốc 2026.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh phát biểu tại sự kiện.

Về định hướng thời gian tới, Đại sứ Phạm Thanh Bình đề nghị hai bên tập trung vào ba trọng tâm. Trước hết là tăng cường gắn kết, tạo động lực phát triển chung thông qua Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0, RCEP và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên cần thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần củng cố nền tảng xã hội thông qua giao lưu giữa các địa phương, trường đại học, cơ sở nghiên cứu, tổ chức xã hội và thế hệ trẻ.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, góp phần chuyển hóa tiềm năng và sự gắn kết thành những kết quả hợp tác cụ thể vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh đánh giá cao sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ láng giềng hữu nghị Trung Quốc - ASEAN, trong đó giao lưu nhân dân không ngừng được tăng cường. Ông cho rằng sự kiện là dịp để hai bên nhìn lại những thành tựu quan trọng đã đạt được, đồng thời hướng tới tương lai khi cùng tiến bước trên con đường hiện đại hóa và phát huy các giá trị chung của châu Á về hòa bình, hợp tác, cởi mở, bao trùm và đồng thuận.

Trước lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN đã hội kiến chung với Phó Ủy viên trưởng Bành Thanh Hoa và lãnh đạo Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc.

Lễ kỷ niệm là dịp để ASEAN và Trung Quốc nhìn lại những thành tựu đạt được trong 35 năm quan hệ Đối thoại và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố tin cậy, tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân, hướng tới xây dựng quan hệ ASEAN - Trung Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.