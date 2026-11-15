ASEAN tiếp tục đối thoại với Myanmar, thúc đẩy kế hoạch hòa bình 5 điểm

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Manila, Philippines, ngày 15/11, Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos Jr. cho biết các thành viên đã nhất trí theo đuổi cách tiếp cận “hợp tác mang tính xây dựng và có nguyên tắc” đối với Myanmar.

Theo ông Marcos, ASEAN sẽ tiếp tục đối thoại với các bên liên quan, đồng thời kiên định với kế hoạch hòa bình 5 điểm, khuôn khổ được khối thông qua nhằm giải quyết khủng hoảng Myanmar.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (ở giữa) và Đệ nhất phu nhân Louise Araneta-Marcos (bên phải) cùng Tổng Giám đốc Vụ Quan hệ ASEAN của Myanmar, ông Han Win Aung, trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào ngày 15/11/2026 tại Manila, Philippines. Ảnh: FB/pcogovph

Myanmar rơi vào bất ổn kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021. Theo số liệu của Liên hợp quốc, xung đột đã khiến khoảng 100.000 người thiệt mạng và hơn 3,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Xung đột tại Myanmar đã phần nào lắng xuống sau khi nước này tiến hành tổng tuyển cử, với việc Tướng Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar vào tháng 4/2026, giúp nước này chuyển từ chính quyền quân sự sang chính quyền dân sự. Tuy nhiên, tình hình bạo lực và khủng hoảng nhân đạo tại Myanmar vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Kế hoạch hòa bình 5 điểm của ASEAN kêu gọi chấm dứt bạo lực, tổ chức đối thoại giữa các bên liên quan, bổ nhiệm đặc phái viên hỗ trợ tiến trình hòa giải, cung cấp viện trợ nhân đạo và để đặc phái viên đến Myanmar gặp gỡ các bên.