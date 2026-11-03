ASEAN thúc đẩy kiểm soát khói mù xuyên biên giới, Việt Nam hoàn tất bước chấp thuận

Khói mù do cháy rừng và cháy đất tại Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Singapore sẽ ưu tiên thúc đẩy thành lập Trung tâm Điều phối ASEAN về Kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong năm Chủ tịch ASEAN 2027, nhằm nâng cao năng lực phối hợp khu vực trong phòng ngừa, giám sát và ứng phó với các vụ cháy rừng, cháy đất than bùn.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu trước Quốc hội ngày 3/11, Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu cho biết nước này sẽ phối hợp với các thành viên ASEAN để thúc đẩy đưa Trung tâm vào hoạt động.

Singapore dự kiến gửi văn kiện phê chuẩn thỏa thuận thành lập trung tâm trong những ngày tới, đồng thời khuyến khích các nước thành viên khác sớm hoàn tất thủ tục tương ứng.

Thỏa thuận thành lập trung tâm được các nước ASEAN ký ngày 27/5/2025 và chỉ có hiệu lực sau khi ít nhất 6 quốc gia thành viên hoàn tất thủ tục phê chuẩn hoặc chấp thuận.

Đến nay, Việt Nam đã có bước đi tích cực trong tiến trình này.

Chính phủ Việt Nam phê duyệt Thỏa thuận theo Nghị quyết số 372/NQ-CP ngày 19/11/2025; sau đó, Việt Nam gửi Văn kiện chấp thuận và được ghi nhận tại cuộc họp lần thứ 27 của Ủy ban Chỉ đạo cấp Bộ trưởng tiểu vùng về khói mù xuyên biên giới vào tháng 7/2026. Đây là đóng góp cụ thể của Việt Nam đối với sáng kiến hợp tác khu vực.

Theo Bộ trưởng Grace Fu, khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ đóng vai trò đầu mối điều phối các nỗ lực phòng ngừa, giám sát và ứng phó với cháy rừng, cháy đất than bùn; hỗ trợ chia sẻ công nghệ, chuyên môn và nguồn lực chữa cháy, đồng thời phối hợp xử lý các đề nghị hỗ trợ khẩn cấp giữa các nước thành viên.

Singapore cũng sẽ thúc đẩy các giải pháp xử lý nguyên nhân gốc rễ của tình trạng khói mù, trong đó có quản lý đất đai và đất than bùn bền vững, cũng như xây dựng hướng dẫn về đốt phụ phẩm nông nghiệp.

Theo bà, các biện pháp này cần được triển khai song song với cơ chế phối hợp ứng phó của ASEAN.

Vấn đề khói mù xuyên biên giới tiếp tục đặt ra thách thức đối với khu vực.

Tại Singapore, chất lượng không khí ở mức không lành mạnh trong 18 ngày liên tiếp, từ ngày 5-22/10/2026; chỉ số Ô nhiễm không khí (PSI) tại khu vực phía Tây nước này có thời điểm lên tới 230 vào ngày 18/10.

Hiện ASEAN đã có Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN (ASMC), đặt tại Singapore từ năm 1993, thực hiện nhiệm vụ theo dõi các điểm nóng cháy và cung cấp cảnh báo sớm.

Việc thành lập trung tâm điều phối mới được kỳ vọng sẽ bổ sung cơ chế phối hợp liên quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó với ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong khu vực./.