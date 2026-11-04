ASEAN thúc đẩy kiểm soát khói mù xuyên biên giới

Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu cho biết nước này sẽ phối hợp với các thành viên ASEAN để thúc đẩy đưa Trung tâm vào hoạt động. Singapore dự kiến gửi văn kiện phê chuẩn thỏa thuận thành lập trung tâm trong những ngày tới, đồng thời khuyến khích các nước thành viên khác sớm hoàn tất thủ tục tương ứng. Đến nay, Việt Nam đã có bước đi tích cực trong tiến trình này.

Theo Bộ trưởng Grace Fu, khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ đóng vai trò đầu mối điều phối các nỗ lực phòng ngừa, giám sát và ứng phó với cháy rừng, cháy đất than bùn; hỗ trợ chia sẻ công nghệ, chuyên môn và nguồn lực chữa cháy, đồng thời phối hợp xử lý các đề nghị hỗ trợ khẩn cấp giữa các nước thành viên.

Singapore cũng sẽ thúc đẩy các giải pháp xử lý nguyên nhân gốc rễ của tình trạng khói mù, trong đó có quản lý đất đai và đất than bùn bền vững, cũng như xây dựng hướng dẫn về đốt phụ phẩm nông nghiệp. Các biện pháp này cần được triển khai song song với cơ chế phối hợp ứng phó của ASEAN.