ASEAN thúc đẩy kết nối lưới điện, tăng cường an ninh năng lượng khu vực

Ngày 7/10/2026, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44 (AMEM 44) được tổ chức tại Manila, Philippines, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon S. Garin. Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng phụ trách năng lượng của các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN cùng đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên ngành năng lượng trong khu vực. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ những biến động địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng dầu khí và nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng. Đây cũng là năm đầu tiên ASEAN triển khai Kế hoạch hành động về hợp tác năng lượng giai đoạn 2026–2030 (APAEC 2026–2030), hướng tới củng cố an ninh năng lượng, giảm phát thải và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng, bền vững.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng tập trung thảo luận về triển vọng phát triển năng lượng khu vực, tiến độ thực hiện APAEC 2026–2030, phát triển Lưới điện ASEAN, bảo đảm nguồn cung dầu khí, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như ứng dụng các công nghệ năng lượng mới.

Một trong những nội dung trọng tâm là thúc đẩy kết nối hệ thống điện giữa các quốc gia thành viên ASEAN, tạo điều kiện phát triển thương mại điện xuyên biên giới và nâng cao khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44. Ảnh: BTC

Các Bộ trưởng ghi nhận những bước tiến trong triển khai Bản ghi nhớ nâng cao về Lưới điện ASEAN (APG), đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp trong quy hoạch, phát triển hạ tầng truyền tải và vận hành hệ thống điện khu vực.

Việc mở rộng kết nối lưới điện được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng cung ứng điện ổn định, tăng cường tính linh hoạt của hệ thống và hỗ trợ các quốc gia khai thác hiệu quả hơn nguồn điện từ năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, hội nghị đánh giá tích cực những tiến triển của Sáng kiến tài chính Lưới điện ASEAN (APGF). Các nước thống nhất cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chuẩn bị danh mục dự án ưu tiên và tăng cường khả năng huy động nguồn vốn đầu tư để hiện thực hóa các dự án kết nối điện trong khu vực.

Đối với lĩnh vực dầu khí, các Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường chia sẻ thông tin thị trường và xây dựng cơ chế phối hợp ứng phó trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Hội nghị cũng ghi nhận tiến độ hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định khung ASEAN về An ninh dầu khí (APSA), đồng thời khuyến khích các nước thành viên chưa hoàn thành sớm triển khai các thủ tục cần thiết để hiệp định có hiệu lực.

Đáng chú ý, ASEAN tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 40% cường độ năng lượng so với năm 2005; nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 30% tổng cung năng lượng sơ cấp và 45% tổng công suất nguồn điện lắp đặt.

Để thực hiện những mục tiêu này, các quốc gia thành viên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, phát triển công nghệ lưu trữ, ứng dụng các giải pháp giảm phát thải và huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế.

Hội nghị cũng hoan nghênh việc công bố Báo cáo Triển vọng Năng lượng ASEAN lần thứ 9, cung cấp thêm cơ sở để các quốc gia xây dựng chính sách và định hướng phát triển năng lượng trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Việt Nam nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực trong việc ứng phó với những thách thức về an ninh năng lượng, đặc biệt trước nguy cơ biến động nguồn cung và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng lớn.

Việt Nam đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp ứng phó với các tình huống gián đoạn nguồn cung, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng kết nối năng lượng giữa các quốc gia ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44. Ảnh BTC

Đáng chú ý, Việt Nam thông báo đã hoàn tất việc nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn Hiệp định khung ASEAN về An ninh dầu khí, trở thành một trong bốn quốc gia hoàn thành thủ tục phê duyệt sớm nhất.

Việt Nam cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp với các nước thành viên trong quá trình chuẩn bị triển khai hiệp định, đồng thời ủng hộ việc thúc đẩy các bước tiếp theo đối với Bản ghi nhớ nâng cao về Lưới điện ASEAN trên cơ sở tuân thủ quy định và thủ tục liên quan.

Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng giao Hội nghị Quan chức cấp cao về năng lượng ASEAN (SOME), Trung tâm Năng lượng ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các cơ quan chuyên ngành tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Trong đó, ưu tiên được dành cho các dự án kết nối điện, tăng cường khả năng ứng phó với rủi ro an ninh năng lượng và huy động nguồn lực phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng của khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44 đã thông qua 7 văn kiện cùng các khuyến nghị của SOME và thông tin báo chí về kết quả hội nghị.

Những kết quả này tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác năng lượng ASEAN trong giai đoạn 2026–2030, đồng thời mở đường cho các hội nghị tham vấn giữa Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và các đối tác diễn ra trong hai ngày 7 và 8/10/2026.