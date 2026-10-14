ASEAN thúc đẩy huy động nguồn lực, đưa hợp tác KHCN vào thực tiễn

Tại Cuộc họp lần thứ 21, Hội đồng Tư vấn cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (BAC) tập trung thảo luận cơ chế huy động nguồn lực, triển khai các sáng kiến ưu tiên và đo lường hiệu quả thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035.

Ngày 14/10 tại Đà Nẵng, Cuộc họp lần thứ 21 Hội đồng Tư vấn cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (BAC-21) đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị COSTI-90 do Bộ Khoa học và Công nghệ đăng cai tổ chức.

ASEAN thúc đẩy huy động nguồn lực, đưa hợp tác KHCN và ĐMST vào thực tiễn. Ảnh: PV

Là cơ chế tư vấn cho COSTI, BAC đóng vai trò hỗ trợ định hướng và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ASEAN. Các nội dung tư vấn trọng tâm gồm: xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI); quản lý, sử dụng Quỹ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (ASTIF); huy động nguồn lực từ các đối tác; thúc đẩy hợp tác công – tư nhằm chuyển hóa kết quả khoa học, công nghệ thành lợi ích kinh tế – xã hội.

Cuộc họp BAC-21 do Chủ tịch BAC (Indonesia) chủ trì, với sự tham gia của thành viên BAC các nước ASEAN, đại diện khu vực tư nhân và Ban Thư ký ASEAN.

Tại cuộc họp, Ban Thư ký ASEAN cập nhật kết quả các hội nghị cấp cao liên quan, đồng thời tập trung rà soát tình hình thực hiện các khuyến nghị được đưa ra tại BAC-20. Trọng tâm thảo luận là tình hình nguồn quỹ cho hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN, qua đó góp phần bảo đảm các chương trình hợp tác có đủ điều kiện triển khai và phát huy hiệu quả.

Các đại biểu cũng xem xét tiến độ thực hiện những kết quả ưu tiên kinh tế năm 2026 và tình hình chuẩn bị các kết quả cần đạt hằng năm (Annual Milestone Deliverables) năm 2027, làm cơ sở để tư vấn, kiến nghị COSTI. Các sáng kiến này tập trung vào hợp tác vũ trụ, trí tuệ nhân tạo trong y tế và chuyển giao công nghệ. Các đại biểu cũng thảo luận về cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện APASTI 2026–2035, bảo đảm Kế hoạch được triển khai thực chất, có kết quả đo lường được.

Kết quả thảo luận và các khuyến nghị tại BAC-21 sẽ được báo cáo tại phiên toàn thể COSTI-90 để COSTI xem xét, quyết định, góp phần định hình các ưu tiên và tăng cường hiệu quả hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN trong giai đoạn mới.

Thông qua BAC-21, các khuyến nghị về huy động nguồn lực, triển khai sáng kiến ưu tiên và đánh giá kết quả thực hiện APASTI sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trình COSTI xem xét, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN theo hướng thiết thực, hiệu quả và có tác động rõ nét. Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh của các quốc gia thành viên và đối tác, đưa các cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.