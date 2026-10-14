ASEAN thúc đẩy huy động nguồn lực cho hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cuộc họp lần thứ 21 Hội đồng Tư vấn cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (BAC-21) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị COSTI-90 do Bộ Khoa học và Công nghệ đăng cai tổ chức. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 90 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI-90), do Bộ Khoa học và Công nghệ đăng cai tổ chức.

Chủ tịch Hội đồng tư vấn (BAC) của Indonesia chủ trì cuộc họp, với sự tham gia của các thành viên BAC đến từ các nước ASEAN, đại diện khu vực tư nhân và Ban Thư ký ASEAN.

Kết quả thảo luận và các khuyến nghị tại BAC-21 sẽ được báo cáo tại phiên toàn thể COSTI-90 để COSTI xem xét, quyết định. (Ảnh: Ban tổ chức)

Huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác công-tư

Là cơ chế tư vấn cho COSTI, BAC hỗ trợ định hướng và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ASEAN.

Các nội dung tư vấn trọng tâm gồm xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI); quản lý, sử dụng Quỹ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (ASTIF); huy động nguồn lực từ các đối tác; thúc đẩy hợp tác công-tư nhằm chuyển hóa kết quả khoa học, công nghệ thành lợi ích kinh tế-xã hội.

Tại cuộc họp, Ban Thư ký ASEAN cập nhật kết quả các hội nghị cấp cao liên quan và rà soát tình hình thực hiện các khuyến nghị được đưa ra tại Cuộc họp BAC lần thứ 20 (BAC-20).

Trọng tâm thảo luận là tình hình nguồn quỹ dành cho hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN, góp phần bảo đảm các chương trình hợp tác có đủ điều kiện triển khai và phát huy hiệu quả.

Triển khai sáng kiến ưu tiên, đo lường kết quả hợp tác

Các đại biểu xem xét tiến độ thực hiện những kết quả ưu tiên kinh tế năm 2026 và tình hình chuẩn bị các kết quả cần đạt hằng năm (Annual Milestone Deliverables) năm 2027, làm cơ sở tư vấn, kiến nghị COSTI. Các sáng kiến tập trung vào hợp tác vũ trụ, trí tuệ nhân tạo trong y tế và chuyển giao công nghệ.

Cuộc họp cũng thảo luận cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện APASTI giai đoạn 2026-2035, nhằm bảo đảm kế hoạch được triển khai thực chất, có kết quả đo lường được.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết quả thảo luận và các khuyến nghị tại BAC-21 sẽ được báo cáo tại phiên toàn thể COSTI-90 để COSTI xem xét, quyết định. Các khuyến nghị về huy động nguồn lực, triển khai sáng kiến ưu tiên và đánh giá kết quả thực hiện APASTI sẽ tiếp tục được hoàn thiện, góp phần xác định các ưu tiên và nâng cao hiệu quả hợp tác trong giai đoạn mới.

Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh của các quốc gia thành viên và đối tác, đưa các cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.