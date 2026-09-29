ASEAN thúc đẩy hợp tác truyền thông trong kỷ nguyên số

Đồng chí Vansy Kuamua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Phát biểu tại hội nghị, ông Vansy Kuamua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tiểu ban Thông tin ASEAN trong việc hoàn thiện công tác truyền thông khu vực, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN và quảng bá bản sắc chung của Cộng đồng ASEAN.

Đây là lần đầu tiên Lào đảm nhiệm vai trò chủ nhà tổ chức sự kiện này sau khi đã hoàn thành việc tái cơ cấu hệ thống các cơ quan truyền thông công lập một cách toàn diện. Theo đó, các cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia chủ lực của Lào như Hãng thông tấn quốc gia Lào (KPL), Đài Truyền hình quốc gia Lào (LNTV), Đài Phát thanh quốc gia Lào (LNR), cùng các cơ quan báo in và báo đối ngoại đã chuyển sang trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng. Đợt cải tổ quan trọng này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động thích ứng với kỷ nguyên số một cách bền vững và nâng cao chất lượng nội dung để phục vụ xã hội và đất nước tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị Tiểu ban Thông tin ASEAN (SCI) lần thứ 27 tại thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào cũng tái khẳng định vai trò nòng cốt của Tiểu ban Thông tin ASEAN trong việc tăng cường hệ thống thông tin liên lạc cấp khu vực, thúc đẩy sự hiểu biết tốt đẹp giữa các quốc gia thành viên và cùng nhau phát triển vững mạnh bản sắc Cộng đồng ASEAN.

Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị, bà Malayvieng Vongchandy, Trưởng Tiểu ban công tác Thông tin của Lào, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình quốc gia Lào, đã phát biểu nêu rõ định hướng hợp tác truyền thông trong tình hình mới, rằng trong kỷ nguyên chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng, Tiểu ban Thông tin đã trở thành diễn đàn chiến lược quan trọng để các quốc gia thành viên ASEAN tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nâng cao tiếng nói của khu vực và cùng nhau đối phó với các thách thức mới, đặc biệt là bài toán xử lý tin giả và truyền thông tổng hợp. Thông qua việc thu thập thông tin một cách sáng tạo và hợp tác thực chất, các quốc gia thành viên ASEAN có thể cùng nhau xây dựng một Cộng đồng ASEAN được thông tin đầy đủ, kết nối sâu rộng và thích ứng bền vững trước mọi thay đổi.

Việc tổ chức Hội nghị Tiểu ban Thông tin ASEAN lần thứ 27 được xem là một cơ chế quan trọng để thúc đẩy triển khai Kế hoạch công tác ASEAN về thông tin và truyền thông giai đoạn 2026–2035, trong đó tập trung vào việc kết nối hệ thống truyền thông khu vực, nâng cao năng lực số và tạo nền móng phát triển truyền thông ASEAN có tính liên tục và tầm nhìn dài hạn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tiểu ban Thông tin ASEAN lần thứ 27 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Trong chương trình làm việc, các đoàn đại biểu đã cùng nhau rà soát tiến độ triển khai các dự án và xem xét các đề xuất dự án mới sẽ xin sự hỗ trợ từ Quỹ Văn hóa ASEAN (ACF) trong năm ngân sách 2027, đồng thời thảo luận phương hướng hợp tác với các nước đối thoại của ASEAN, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Na Uy.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thảo luận công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo đa ngành của ASEAN về giải quyết vấn nạn tin giả và quản lý mạng xã hội, dự kiến diễn ra từ ngày 4–5/11 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đồng thời trao đổi về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Tiểu ban Thông tin ASEAN lần thứ 28 do Malaysia chủ trì tổ chức.