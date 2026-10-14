ASEAN thúc đẩy hợp tác công nghệ vũ trụ, AI và chuyển giao công nghệ

Ngày 14/10, tại Đà Nẵng, Cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng Tư vấn cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (BAC-21) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị COSTI-90 do Bộ Khoa học và Công nghệ đăng cai tổ chức.

Cuộc họp do Chủ tịch BAC (Indonesia) chủ trì, với sự tham gia của các thành viên BAC đến từ các nước ASEAN, đại diện khu vực tư nhân và Ban Thư ký ASEAN.

Toàn cảnh cuộc họp.

Là cơ chế tư vấn cho COSTI, BAC có vai trò định hướng, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực. Trong đó, các nội dung trọng tâm gồm xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI); quản lý, sử dụng Quỹ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (ASTIF); huy động nguồn lực từ các đối tác và thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành lợi ích kinh tế - xã hội.

Tại cuộc họp, Ban Thư ký ASEAN cập nhật kết quả các hội nghị cấp cao liên quan, đồng thời rà soát tình hình thực hiện những khuyến nghị tại BAC-20. Một trong những nội dung được tập trung thảo luận là nguồn quỹ dành cho hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN, nhằm bảo đảm nguồn lực triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác.

Bên cạnh đó, các đại biểu xem xét tiến độ thực hiện những kết quả ưu tiên kinh tế năm 2026 và công tác chuẩn bị các kết quả cần đạt hằng năm (Annual Milestone Deliverables) năm 2027, làm cơ sở tư vấn, kiến nghị COSTI.

Đáng chú ý, các sáng kiến tại cuộc họp ưu tiên tập trung vào hợp tác công nghệ vũ trụ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế và chuyển giao công nghệ. Đây là những lĩnh vực được đưa ra thảo luận nhằm tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Cùng với việc thúc đẩy các sáng kiến, cuộc họp thảo luận cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện APASTI giai đoạn 2026 - 2035, hướng tới triển khai kế hoạch một cách thực chất, có kết quả đo lường cụ thể.

Kết quả thảo luận và các khuyến nghị tại BAC-21 sẽ được báo cáo tại phiên toàn thể COSTI-90 để COSTI xem xét, quyết định, góp phần định hình các ưu tiên và tăng cường hiệu quả hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN trong giai đoạn mới.

Thông qua BAC-21, các khuyến nghị về huy động nguồn lực, triển khai sáng kiến ưu tiên và đánh giá kết quả thực hiện APASTI sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trình COSTI xem xét, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN theo hướng thiết thực, hiệu quả và có tác động rõ nét. Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh của các quốc gia thành viên và đối tác, đưa các cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.