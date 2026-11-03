ASEAN tăng kết nối thương mại, đầu tư với Sri Lanka

Đoàn Đại sứ các nước ASEAN có buổi làm việc hiệu quả với chính quyền Tỉnh miền Trung của Sri Lanka để tìm hiểu tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: TTXVN

Đoàn gồm đại diện Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Indonesia đã gặp Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka Harsha Suranga Fernando, cùng đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm Đại sứ quán ASEAN tại Colombo.

Tại phiên thảo luận “Một tối cùng các nhà ngoại giao” do Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Miền Trung Sri Lanka tổ chức, Đại sứ Việt Nam Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm, du lịch và sản xuất hàng xuất khẩu.

Đại sứ kêu gọi tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin thị trường và tạo điều kiện để các bên tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Phát triển Công nghiệp và Doanh nghiệp Ô tô Sri Lanka Chathuranga Abeysinghe bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ ASEAN trong xây dựng chính sách công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.

Các đại sứ ASEAN cũng giới thiệu thế mạnh và kinh nghiệm của từng nước trong du lịch, nông nghiệp hiện đại, công nghệ số và công nghiệp chế biến, giúp doanh nghiệp Sri Lanka tìm hiểu cơ hội tiếp cận thị trường khu vực.

Chuyến thăm Kandy góp phần tăng cường ngoại giao kinh tế và kết nối địa phương, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác giữa Sri Lanka với Việt Nam và các nước ASEAN trong thời gian tới.