ASEAN-Sri Lanka thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư và du lịch

Thống đốc tỉnh miền trung Harsha Suranga Fernando (thứ ba từ phải sang) chụp ảnh cùng Đại sứ các nước ASEAN. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã có cuộc gặp và làm việc với Thống đốc tỉnh miền trung Harsha Suranga Fernando, đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.

Tại cuộc gặp Thống đốc tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương, các Đại sứ ASEAN đã điểm lại các phát triển nổi bật gần đây trong quan hệ giữa Sri Lanka với từng nước thành viên cũng như với cả Hiệp hội ASEAN.

Bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Sri Lanka nói chung và tỉnh miền trung nói riêng, các Đại sứ đề nghị Lãnh đạo tỉnh cho biết các nhu cầu hợp tác ưu tiên hiện nay của địa phương để cùng phối hợp thúc đẩy.

Một hoạt động nổi bật của chuyến thăm là việc tham dự Tọa đàm do Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh miền trung Sri Lanka (CCICP) tổ chức, với sự có mặt của Thứ trưởng Phát triển Công nghiệp và Doanh nghiệp Chathuranga Abeysinghe, Thống đốc tỉnh miền trung Harsha Suranga Fernando và lãnh đạo tỉnh miền trung cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Tại tọa đàm, thay mặt Đại sứ quán các nước ASEAN tại Colombo, Đại sứ Trịnh Thị Tâm phát biểu nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa ASEAN và Sri Lanka, đồng thời khẳng định tiềm năng to lớn trong việc mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp giữa hai bên.

Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin thị trường và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ASEAN và Sri Lanka tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động kinh doanh và khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức chuyến công tác của Đại sứ quán Việt Nam, Phát triển Công nghiệp và Doanh nghiệp Chathuranga Abeysinghe bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển từ các nước ASEAN, nhất là trong xây dựng chính sách công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm và Thống đốc tỉnh miền trung Harsha Suranga Fernando. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Phiên thảo luận do các Đại sứ ASEAN đồng chủ trì cùng Thống đốc tỉnh miền trung Harsha Suranga Fernando và Thứ trưởng Phát triển Công nghiệp và Doanh nghiệp Chathuranga Abeysinghe đã tạo diễn đàn trao đổi cởi mở, trực tiếp giữa các nhà hoạch định chính sách, giới ngoại giao và doanh nghiệp, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến môi trường đầu tư, cơ hội kinh doanh và khả năng kết nối thị trường giữa Sri Lanka với ASEAN.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, công nghiệp thực phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển của mỗi quốc gia, các Đại sứ các nước ASEAN đã giới thiệu những mô hình, chính sách và thế mạnh hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp hiện đại, công nghệ số, công nghiệp chế biến…, giúp doanh nghiệp địa phương hiểu rõ hơn về tiềm năng, nhu cầu và cơ hội tiếp cận thị trường ASEAN.

Các Đại sứ cũng đánh giá cao những nỗ lực cải cách, ổn định kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của Sri Lanka; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường đầu tư thuận lợi, chính sách ổn định và minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hội nhập quốc tế nhằm củng cố niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có ASEAN.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cung cấp)

Nhân chuyến thăm, đoàn công tác đã tham quan các khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm địa phương, tìm hiểu tiềm năng sản xuất, phát triển ngành nghề truyền thống và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chuyến công tác tỉnh miền trung– một trong những trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế quan trọng của Sri Lanka đã giúp các Đại sứ ASEAN có thêm thông tin thực tế về thế mạnh, nhu cầu và định hướng phát triển của tỉnh.

Đây là hoạt động ngoại giao thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác của các nước ASEAN tại Sri Lanka; đồng thời khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về ASEAN tại Sri Lanka, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị và mở rộng các cơ hội hợp tác giữa các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, với Sri Lanka trong thời gian tới.