Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á dẫn tuyên bố đã được thông qua, các nước thành viên xác định kinh tế sáng tạo có vai trò ngày càng quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới, tạo việc làm và mở rộng hòa nhập xã hội. ACE-CI được giao nhiệm vụ trở thành trung tâm tri thức và chính sách cấp khu vực, hỗ trợ triển khai Khung Phát triển Bền vững Kinh tế Sáng tạo ASEAN.

Trung tâm sẽ tập trung nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực kinh doanh và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Một trong những ưu tiên là hỗ trợ các nhà sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghệ sĩ và các cộng đồng địa phương mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế.

ACE-CI cũng được kỳ vọng kết nối các tổ chức, mạng lưới và chuyên gia trong lĩnh vực sáng tạo, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, nhân lực và đầu tư giữa các nước ASEAN. Các hoạt động của trung tâm sẽ tôn trọng pháp luật và ưu tiên phát triển của từng quốc gia thành viên.

Thông qua sáng kiến này, ASEAN hướng tới khai thác tốt hơn tiềm năng của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đồng thời gắn phát triển kinh tế với bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và tri thức truyền thống của khu vực.

Kinh tế sáng tạo của ASEAN bao trùm nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế, thủ công mỹ nghệ đến trò chơi điện tử, truyền thông và nội dung số. Theo Khung Phát triển Bền vững Kinh tế Sáng tạo ASEAN được thông qua tháng 5/2025, lĩnh vực này được xác định là nguồn tạo giá trị gia tăng dựa trên văn hóa, di sản, nghệ thuật, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với lợi thế hơn 1.000 ngôn ngữ và phương ngữ cùng kho tàng di sản văn hóa đa dạng, ASEAN có tiềm năng phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo mang bản sắc riêng, đồng thời mở rộng thị trường thông qua chuyển đổi số và hợp tác xuyên biên giới.