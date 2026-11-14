ASEAN mở rộng quan hệ đối tác, tăng cường hợp tác khu vực
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác nội khối để ứng phó với những bất ổn toàn cầu. Đây là thông điệp được Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro đưa ra trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila ngày 14/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/asean-mo-rong-quan-he-doi-tac-tang-cuong-hop-tac-khu-vuc-246261114194837267.htm