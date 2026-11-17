Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN - LHQ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, củng cố chủ nghĩa đa phương và đề cao luật pháp quốc tế. Hai bên thống nhất triển khai các Tầm nhìn, Kế hoạch chiến lược của ASEAN đồng bộ với các chương trình nghị sự phát triển của LHQ. Các nhà lãnh đạo nhất trí triển khai Sáng kiến Tương hỗ 2.0 nhằm gắn kết việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ (SDGs) với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định quan hệ ASEAN - LHQ đã thực sự trở thành cầu nối giữa các nỗ lực khu vực và toàn cầu. Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác, chủ động định hình các giải pháp cho tương lai, lấy hòa bình, phát triển và con người làm trung tâm.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất 3 ưu tiên chiến lược lớn cho hợp tác ASEAN - LHQ.

Thứ nhất, cần tiếp tục dành ưu tiên cao cho củng cố hòa bình, an ninh và chủ nghĩa đa phương trên nền tảng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Thủ tướng đề nghị LHQ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đồng hành cùng ASEAN triển khai các cơ chế chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và quản lý khủng hoảng.

Thứ hai, cần chuyển từ thụ động ứng phó sang chủ động quản trị những chuyển đổi của thời đại thông qua tăng cường phối hợp nghiên cứu, dự báo, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị công nghệ và định hình các khuôn khổ hợp tác.

Thứ ba, cần gắn kết các chương trình nghị sự toàn cầu và ASEAN, bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và ASEAN sẽ phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ về “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”, qua đó góp phần phát huy sức mạnh của đa dạng văn hóa, tăng cường hiểu biết và lòng tin giữa các dân tộc.

Cũng trong ngày 16/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự HNCC ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29; Thủ tướng Australia Anthony Albanese tham dự HNCC ASEAN - Australia lần thứ 6; Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự HNCC ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27 và một số HNCC khác.