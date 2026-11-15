ASEAN ký kết Hiệp định khung về kinh tế số

Khối đang xúc tiến các dự án đầu tiên để hiệp định mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng từ đầu năm 2027.

Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong cho biết DEFA là hiệp định kinh tế số độc lập, có tính ràng buộc pháp lý đầu tiên của ASEAN. Các dự án ưu tiên có thể bao gồm hệ thống thanh toán kỹ thuật số, định danh kỹ thuật số cho doanh nghiệp và chứng từ thương mại điện tử, qua đó giúp giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí hơn.

Theo kế hoạch, DEFA sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày ký, thay thế Hiệp định Thương mại điện tử ASEAN năm 2019.

Singapore, nước tiếp quản cương vị Chủ tịch ASEAN từ Philippines năm 2027, dự kiến tập trung thúc đẩy hội nhập kinh tế nội khối và mở rộng hợp tác với các đối tác bên ngoài.

Trong đó, Singapore sẽ thúc đẩy xây dựng Hiệp định khung về Kinh tế Xanh ASEAN, đồng thời tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và các thành viên CPTPP. ASEAN cũng đặt mục tiêu hoàn tất ký kết hiệp định thương mại tự do với Canada vào năm 2027.

Theo báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company, nền kinh tế số ASEAN dự kiến đạt 368 tỷ USD trong năm 2026 và vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2035.