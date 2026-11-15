ASEAN ký Hiệp định khung về Kinh tế số, thúc đẩy hội nhập khu vực

Theo thông báo của Ban Thư ký ASEAN, đây là hiệp định độc lập đầu tiên của ASEAN về kinh tế số, đồng thời được đánh giá là thỏa thuận kinh tế số có tính ràng buộc pháp lý đầu tiên trên phạm vi toàn khu vực.

Hiệp định DEFA bao quát nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại số, thương mại điện tử xuyên biên giới, thanh toán điện tử, luồng dữ liệu xuyên biên giới, bảo vệ dữ liệu, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI). Thỏa thuận cũng hướng tới tăng cường khả năng kết nối giữa các hệ thống số trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, thanh toán, logistics và chuỗi cung ứng.

Phát biểu sau lễ ký kết, Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong cho biết quá trình đàm phán hiệp định kéo dài nhiều năm do mức độ sẵn sàng và những quan ngại của các nước thành viên về kinh tế số còn khác nhau. Theo ông, DEFA thiết lập những nguyên tắc chung về luồng dữ liệu xuyên biên giới, đồng thời cho phép các nước có những ngoại lệ phù hợp với quy định về bảo vệ quyền riêng tư, bí mật kinh doanh và an ninh quốc gia.

Ông Gan Kim Yong nhấn mạnh hiệp định được thiết kế theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện để các nước thành viên tiếp tục tham gia và mở rộng hợp tác khi đáp ứng đủ điều kiện. Theo kế hoạch, DEFA có thể có hiệu lực vào đầu năm 2027.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, hiệp định được kỳ vọng giúp đơn giản hóa giao dịch và giảm chi phí thông qua việc sử dụng chứng từ điện tử thay cho giấy tờ truyền thống, thúc đẩy thanh toán số và phát triển định danh số cho doanh nghiệp. Những cơ chế này có thể giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận khách hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh tại các thị trường ASEAN thuận lợi hơn.

Sau lễ ký kết, các nước thành viên sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình phê chuẩn và chuẩn bị các bước triển khai. Hiệp định được kỳ vọng tạo nền tảng cho một thị trường số khu vực kết nối chặt chẽ hơn, an toàn và có tính bao trùm, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trong nền kinh tế số toàn cầu.