ASEAN hợp tác ứng phó El Nino và chuyển đổi số trong dự báo khí tượng, thủy văn

Các đại biểu tham dự hội nghị thường niên lần thứ 47 của Tiểu ban Khí tượng và vật lý địa cầu ASEAN. Ảnh: TRÀ MY

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Đặng Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, vào tháng 9/2026, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận định hiện tượng El Nino dự kiến mạnh lên và đạt đỉnh vào cuối năm nay. Các chỉ số dự báo về El Nino hiện ở mức đặc biệt cao so với các đợt trước đây.

Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2026 - 2027.

Hiện nay, Việt Nam vừa phải ứng phó với các loại hình thiên tai trong mùa mưa bão, vừa chủ động chuẩn bị cho đợt hạn hán diễn ra ngay sau đó. Nhiều quốc gia thành viên ASEAN cũng đang đối mặt với tình huống tương tự.

Chính vì vậy, hội nghị thường niên lần thứ 47 của Tiểu ban Khí tượng và vật lý địa cầu ASEAN năm nay tập trung vào chủ đề: “Tăng cường năng lực sẵn sàng và ứng phó của khu vực trước tác động của El Nino giai đoạn 2026 - 2027 tại ASEAN”.

Với sự tham dự của các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia các nước ASEAN, WMO cùng các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, hội nghị kỳ vọng mang lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chung của khu vực trong công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai cũng như tác động của El Nino.

Hội nghị còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm giữa các cơ quan khí tượng thủy văn ASEAN; qua đó nâng cao năng lực chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan, bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân trong khu vực.

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban tập trung thảo luận, tổng kết hoạt động trong giai đoạn 2025 - 2026; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực chuyên môn trọng yếu như dự báo mưa, dự báo thời tiết bằng mô hình số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) cùng các kịch bản ứng phó với El Nino.

Đồng thời, thảo luận các giải pháp mở rộng, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển như WMO, Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA), Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA)… nhằm tranh thủ các nguồn lực tài trợ, công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực kỹ thuật.

Hội nghị thường niên lần thứ 47 không chỉ là diễn đàn học thuật uy tín mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, chủ động và hành động kịp thời của khối ASEAN trước những thách thức thiên tai ngày càng khốc liệt.