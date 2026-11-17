Thỏa thuận này đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 đang diễn ra ở Manila (Philippines).

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tuyên bố về khoáng sản thiết yếu ASEAN vì khả năng chống chịu khu vực và tăng trưởng bền vững nhấn mạnh bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu an toàn, có khả năng chống chịu, đa dạng hóa và bền vững đối với sự phát triển dài hạn, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế của ASEAN.

Văn kiện này định hướng các quốc gia Đông Nam Á khai thác hiệu quả tiềm năng khoáng sản, qua đó củng cố vị thế của ASEAN với tư cách là một trong những khu vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ các loại khoáng sản quan trọng phục vụ phát triển công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Để gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất, ASEAN cam kết mở rộng đầu tư và hợp tác trên toàn bộ chuỗi giá trị khoáng sản, từ thăm dò, khai thác có trách nhiệm đến chế biến, tinh luyện, sản xuất, tái chế và phát triển các hoạt động công nghiệp chế biến sâu.

Các hoạt động phát triển ngành khoáng sản sẽ tuân thủ những nguyên tắc của ASEAN về phát triển khoáng sản bền vững, trong đó chú trọng tiêu chuẩn môi trường cao, trách nhiệm xã hội và bảo đảm lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Tuyên bố đồng thời khẳng định quyền chủ quyền của các quốc gia thành viên ASEAN đối với tài nguyên thiên nhiên, cũng như tôn trọng sự khác biệt về hoàn cảnh và ưu tiên phát triển kinh tế của từng nước.