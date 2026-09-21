ASEAN, Hong Kong (Trung Quốc) sửa đổi hiệp định, tăng bảo hộ đầu tư

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, văn kiện trên được ký tại thủ đô Manila của Philippines giữa Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines Cristina A. Roque, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun và Phó Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế và Thương mại Hong Kong (CEDB) Trần Bách Lý (Bernard Chan) trong khuôn khổ Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Hong Kong lần thứ 10 diễn ra cùng ngày.

Nội dung của Nghị định thư tập trung vào việc kích hoạt các điều khoản liên quan của AHKIA, kết hợp bổ sung một số giải pháp để đảm bảo đối xử công bằng với doanh nghiệp của các bên, cam kết cho phép chuyển dịch tự do vốn đầu tư, lợi nhuận và bồi thường thiệt hại do chiến tranh, xung đột hoặc các nguyên nhân khác gây ra. Qua đó, cung cấp sự bảo hộ pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư và tạo ra nhiều dòng vốn hơn để khuyến khích tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các bên.

Người phát ngôn của CEDB nhấn mạnh, ASEAN đang là một trong những đối tác đầu tư chính, đồng thời cũng là điểm đến lớn thứ ba trên thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hong Kong trong 4 năm vừa qua với tổng số vốn lên tới hơn 671 tỷ HKD (khoảng 85,5 tỷ USD). Do vậy, việc ký kết và thực hiện Nghị định thư sửa đổi AHKIA sẽ giúp thúc đẩy phát triển ổn định quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Hong Kong với ASEAN nói chung, cũng như với từng quốc gia thành viên nói riêng.

Sau khi hoàn tất việc ký kết, trước mắt, Hong Kong và 10 nước ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ triển khai thực hiện Nghị định thư, sau đó tiếp tục mở rộng sang quốc gia thành viên thứ 11 của ASEAN là Timor Leste.

Hong Kong đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 của Việt Nam với tổng số vốn hơn 38 tỷ USD và khoảng 2.200 dự án, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ chế tạo, chế biến, bất động sản và hạ tầng năng lượng.