ASEAN coi trọng những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Nhật Bản

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản.

Cuộc gặp là dịp để Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trao đổi về những vấn đề quan tâm chung và thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản.

Đại tướng Phan Văn Giang tham dự Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhận định, thế giới đang đứng trước nhiều biến động phức tạp. Các thảm họa thiên tai ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đồng thời đến hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng quân sự và giao thông vận tải; các cuộc xung đột trên toàn cầu đang tác động đến chuỗi cung ứng và nguồn cung năng lượng; cán cân quân sự đang thay đổi nhanh chóng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm.

Theo Bộ trưởng Koizumi Shinjiro, những cuộc khủng hoảng này “không chỉ diễn ra song song, mà còn chồng chéo và khuếch đại lẫn nhau”. Bởi vậy, ASEAN cần bảo vệ sự đoàn kết, vai trò trung tâm và khả năng chống chịu của mình, bất chấp những khác biệt. Trong đó, vai trò trung tâm có nghĩa là thiết lập một chương trình nghị sự hợp lý và tập hợp các đối tác bên ngoài cùng tham gia. Khả năng chống chịu là duy trì được các chức năng thiết yếu và sự tự chủ ngay cả trong khủng hoảng. Điều này không chỉ là lợi ích riêng của ASEAN, mà còn là những giá trị chung của quốc tế, giúp bảo vệ hòa bình, thịnh vượng và quyền tự do lựa chọn của mọi quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro phát biểu tại cuộc gặp.

Nhật Bản với tư cách là một đối tác trong khuôn khổ ASEAN+ cam kết sẽ hỗ trợ ASEAN trên các phương diện. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu đề xuất mở rộng phạm vi hợp tác ra ngoài khuôn khổ ASEAN, nhấn mạnh việc chào đón các quốc gia bên ngoài và các tổ chức liên quan cùng tham gia hợp tác sẽ góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu, trong hơn nửa thế kỷ, ASEAN và Nhật Bản đã xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc và thực sự đã trở thành đối tác tin cậy của nhau. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023 đã tạo động lực thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất hơn. ASEAN coi trọng những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Nhật Bản tại khu vực; đánh giá cao sự ủng hộ của Nhật Bản đối với vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Trước những diễn biến phức tạp của môi trường an ninh khu vực và quốc tế, Đại tướng Phan Văn Giang nhận định, thực tiễn đòi hỏi các nước phải tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và cùng chung tay hợp tác, đúng như tinh thần "Cùng định hướng tương lai chung" mà nước Chủ tịch Philippines đã đề ra cho năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng chứng kiến hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản tiếp tục phát triển thực chất. Trên nền tảng Tầm nhìn Vientiane 2.0, Sáng kiến JASMINE đã tạo thêm động lực tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản về huấn luyện, đào tạo, an ninh mạng và nâng cao năng lực; đồng thời mở rộng giao lưu, phối hợp với các quốc đảo Thái Bình Dương. Nhật Bản tham gia và đóng góp tích cực vào các Nhóm chuyên gia ADMM+.

Quang cảnh Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản.

Đại tướng Phan Văn Giang đề xuất những biện pháp nhằm phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản, bao gồm:

Một là, duy trì đối thoại và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, trong đó có cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN - Nhật Bản và Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản, tạo cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, qua đó tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, đồng thời định hướng quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản.

Hai là, đẩy mạnh giao lưu và hợp tác thực chất, bao gồm chương trình tập huấn trên tàu hải quân, bồi dưỡng sĩ quan không quân, hợp tác an ninh mạng và hỗ trợ nâng cao năng lực. Việt Nam ủng hộ Nhật Bản tiếp tục tham gia tích cực vào các Nhóm chuyên gia ADMM+, trong đó có đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa chu kỳ 2027-2030 với Thái Lan.

Ba là, thúc đẩy hợp tác ở những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và ASEAN có nhu cầu. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên ASEAN trong các lĩnh vực: Huấn luyện và đào tạo; hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; chuyển giao trang thiết bị và công nghệ; an ninh mạng; trí tuệ nhân tạo (Al); ứng phó với các sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN).

Đại biểu tham dự cuộc gặp chụp ảnh chung.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, cùng với cam kết và nỗ lực của Nhật Bản và các nước ASEAN, sự ủng hộ của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026, Singapore là nước điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản và Chủ tịch ASEAN năm 2027, quan hệ quốc phòng ASEAN - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.