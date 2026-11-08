ASEAN chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng
Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới đối với phụ nữ và trẻ em. Làm thế nào để mỗi người đều có thể tiếp cận môi trường số an toàn, được bảo vệ trước những nguy cơ trên không gian mạng? Đây là vấn đề vừa được các tổ chức phụ nữ ASEAN cùng trao đổi, tìm kiếm giải pháp tại Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/asean-chung-tay-bao-ve-phu-nu-va-tre-em-tren-khong-gian-mang-246261108214018219.htm