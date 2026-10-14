ASEAN bàn giải pháp huy động nguồn lực cho khoa học, công nghệ

Cuộc họp BAC-21 nằm trong khuôn khổ Hội nghị COSTI-90 do Bộ Khoa học và Công nghệ đăng cai tổ chức.

Quang cảnh cuộc họp.

Với vai trò định hướng và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ASEAN, BAC có nhiệm vụ xây dựng, triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI); quản lý, sử dụng Quỹ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (ASTIF); huy động nguồn lực từ các đối tác và thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành lợi ích kinh tế - xã hội.

Năm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch BAC (Indonesia), Ban Thư ký ASEAN cập nhật kết quả các hội nghị cấp cao liên quan, đồng thời tập trung rà soát tình hình thực hiện các khuyến nghị được đưa ra tại BAC-20. Các nước thành viên sau đó đã thảo luận về tình hình tài chính cho hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN cũng như xem xét tiến độ thực hiện những kết quả ưu tiên kinh tế năm 2026 và tình hình chuẩn bị các kết quả cần đạt hằng năm (Annual Milestone Deliverables) năm 2027. Các sáng kiến tại cuộc họp tập trung vào hợp tác vũ trụ, trí tuệ nhân tạo trong y tế và chuyển giao công nghệ. Cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện APASTI 2026 - 2035 cũng được thảo luận.

Thông qua BAC-21, các khuyến nghị về huy động nguồn lực, triển khai sáng kiến ưu tiên và đánh giá kết quả thực hiện APASTI sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trình COSTI xem xét, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN theo hướng thiết thực, hiệu quả và có tác động rõ nét.