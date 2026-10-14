Roma và Real Madrid tạo nên trận đại chiến hấp dẫn.

Roma nhập cuộc đầy chủ động và sớm gây sức ép lên khung thành Thibaut Courtois. Phút thứ 3, Mario Hermoso tung cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn người Bỉ. Chỉ một phút sau, Matías Soule tiếp tục thử tài Courtois bằng cú sút từ ngoài vùng cấm, buộc thủ thành Real Madrid phải trổ tài cứu thua.

Sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 19. Nhận đường chuyền của Soulé, Marten de Roon tung cú sút chân phải từ khoảng cách khá xa, đưa bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Roma.

Tuy nhiên, đội khách không phải chờ đợi lâu để tìm được bàn gỡ. Phút 24, từ đường chuyền bằng đầu của Yan Diomande, Kylian Mbappe tung cú sút chân phải hiểm hóc từ ngoài vạch 16,5 m, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút còn lại của hiệp một chứng kiến thế trận giằng co với các tình huống phạt góc và phạm lỗi liên tiếp. Roma chịu tổn thất khi Manu Kone phải rời sân ở phút 16 vì chấn thương, nhường chỗ cho Niccolo Pisilli.

Trước giờ nghỉ, Marc Cucurella, Jude Bellingham có cơ hội đưa Real Madrid vượt lên nhưng cú sút trong vòng cấm của cả hai đều đi chệch cột dọc. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1, hứa hẹn hiệp hai hấp dẫn.

Ngay đầu hiệp hai, mành lưới Real đã rung lên sau cú sút của Donyell Malen. Courtois bị đánh bại do bóng đã chạm một hậu vệ đội khách, đổi hướng. Phút 58, Malen thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội, trước khi tung cú sút lạnh lùng, gia tăng cách biệt cho đại diện Serie A.

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